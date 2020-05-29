Bonds News
May 29, 2020 / 12:46 PM / in 3 hours

W SKRÓCIE-KGHM: Sierra Gorda podpisała umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

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29 maja (Reuters) - KGHM Polska Miedz SA:

* SIERRA GORDA PODPISALA UMOWE POŻYCZKI Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

* POŻYCZKA ZOSTANIE PRZEZNACZONA NA WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SIERRA GORDA W ODPOWIEDZI NA OBECNĄ SYTUACJĘ MAKROEKONOMICZNĄ WYWOŁANĄ PRZEZ COVID-19

* WARTOŚĆ GWARANCJI UDZIELANEJ PRZEZ KGHM WYNIKA Z POSIADANYCH UDZIAŁÓW W SIERRA GORDA (55% UDZIAŁÓW) ORAZ CAŁKOWITEJ KWOTY KREDYTU (200 MILLION USD) I WYNOSI 110 MILLION USD Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)

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