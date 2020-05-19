W SKRÓCIE-PKN Orlen gotów zainwestować w Elektrownię Ostrołęka opartą na paliwie gazowym

19 maja (Reuters) - PKN Orlen SA:
* ZADEKLAROWAŁ ENERDZE SA WSTĘPNĄ GOTOWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO ZAANGAŻOWANIA FINANSOWEGO W INWESTYCJĘ ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA
* ZAANGAŻOWANIE JEST DEKLAROWANE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZMIANY ZAŁOŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH DLA INWESTYCJI NA TECHNOLOGIĘ OPARTĄ NA PALIWIE GAZOWYM
* W OCENIE SPÓŁKI WYNIK PRZEPROWADZONYCH ANALIZ UZASADNIA PRZYJĘCIE WNIOSKU, ŻE KONIECZNA JEST ZMIANA PRZEDMIOTU REALIZACJI INWESTYCJI ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)