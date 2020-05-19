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May 19, 2020 / 2:49 PM / Updated 2 hours ago

W SKRÓCIE-PKN Orlen gotów zainwestować w Elektrownię Ostrołęka opartą na paliwie gazowym

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19 maja (Reuters) - PKN Orlen SA:

* ZADEKLAROWAŁ ENERDZE SA WSTĘPNĄ GOTOWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO ZAANGAŻOWANIA FINANSOWEGO W INWESTYCJĘ ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA

* ZAANGAŻOWANIE JEST DEKLAROWANE WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZMIANY ZAŁOŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH DLA INWESTYCJI NA TECHNOLOGIĘ OPARTĄ NA PALIWIE GAZOWYM

* W OCENIE SPÓŁKI WYNIK PRZEPROWADZONYCH ANALIZ UZASADNIA PRZYJĘCIE WNIOSKU, ŻE KONIECZNA JEST ZMIANA PRZEDMIOTU REALIZACJI INWESTYCJI ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)

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