W SKRÓCIE-PKO BP: Zysk netto w I kw. będzie niższy o ok. 320 mln zł r/r

20 kwietnia (Reuters) - Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA:
* WPŁYW OBNIŻKI STÓP PROCENTOWYCH NBP, ZMIAN DOTYCZĄCYCH REZERWY OBOWIĄZKOWEJ ORAZ DECYZJI INNYCH INSTYTUCJI MONETARNYCH I NADZORCZYCH NA ZYSK NETTO GRUPY WYNIESIE W 2020 ROKU OD 550 DO 600 MLN ZŁ
* ROZPOZNA W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FIN. ZA I KW. WZROST ODPISÓW NA RYZYKO PRAWNE ZWIĄZANE Z UMOWAMI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WALUTOWYCH W KWOCIE 85 MLN ZŁ
* ROZPOZNA WZROST REZERW NA ZWROT CZĘŚCI PROWIZJI ZA UDZIELENIE KREDYTU W ZWIĄZKU Z PRZEDTERMINOWYMI SPŁATAMI KREDYTÓW DETALICZNYCH W KWOCIE 70 MLN ZŁ
* UWZGLĘDNI W SKONSOL. SPRAWOZDANIU FIN. ZA I KW. KONSERWATYWNY ODPIS Z TYTUŁU COVID-19 NA PROGNOZOWANE POGORSZENIE JAKOŚCI PORTFELA KREDYTOWEGO GRUPY I INNYCH AKTYWÓW FIN. W KWOCIE NIE NIŻSZEJ NIŻ 215 MLN ZŁ
* ŁĄCZNY WPŁYW WYŻEJ WYMIENIONYCH ZDARZEŃ NA ZYSK NETTO GRUPY W I KW. WYNIESIE NIE MNIEJ NIŻ 320 MLN ZŁ, A GRUPA ODNOTUJE ISTOTNY SPADEK ZYSKU NETTO WOBEC I KW. 2019 Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)