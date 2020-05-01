肺炎疫情：WHO称宣布新冠疫情构成紧急事件给了各国“足够时间”做出应对

路透日内瓦/伦敦5月1日 - 世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞周五为他和该组织在1月底”及时”宣布新冠病毒构成国际关注的突发公共卫生紧急事件这一行动进行了有力的辩护。

谭德塞在世卫组织日内瓦总部的线上媒体吹风会上表示，1月30日宣布疫情构成紧急事件，留出了”足够的时间让世界其他国家做出应对”，因为当时只有82例确诊病例，且中国以外地区未出现死亡病例。

谭德塞表示，世卫组织利用宣布全球进入紧急状态之前的几天，赴中国进行了实地考察以了解更多有关新冠病毒的信息。

谭德塞称，在那次考察期间，他们还与中国达成了一项”具有里程碑意义的共识”，即派遣调查人员。

当被问及与美国的关系时，谭德塞表示，”我们实际上一直在保持联系，一起开展工作。”美国是世卫组织最大的出资国，在批评世卫组织对疫情的应对后，美国宣布将暂停出资。

谭德塞确认，新冠病毒大流行显然仍构成全球卫生紧急事件，他表示，他对疫情的”潜在影响”表示”十分担忧”，因为”它开始在卫生系统较弱的国家加速传播”。

谭德塞称，世卫组织将”继续与各国和合作伙伴合作，保障大流行应对、人道主义救援和货运行动所需的基本旅行，并帮助各国逐步恢复正常的旅客旅行。”

他表示，”正如我们从一开始就明确表示的那样，我们将继续呼吁各国实施一系列综合措施，以发现、隔离、检测和治疗每一个病例，并对每一个接触者进行追踪。”(完) (编译 高思佳；审校 母红)