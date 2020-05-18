《疫情简讯》世界卫生大会料支持对WHO表现进行独立评估；梵蒂冈圣彼得大教堂重新开放

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* 世界卫生大会(WHA)将于周一举开，全球各地卫生部长料将呼吁就世界卫生组织(WHO)处理新冠疫情的表现进行独立评估。外交界人士表示，尽管中国和美国对于WHO表现看法存在分歧，但可能在周一WHA视讯会议上支持独立评估WHO表现的共识。

* 在意大利松绑防疫管制措施之后，教宗方济各周一宣布全面开放圣彼得大教堂，各地的天主教教堂也举办两个月来首次的望弥撒。教宗在一场不公开的弥撒中宣布开放教堂，这场弥撒是在若望保禄二世下葬的偏堂中举行，藉以纪念若望保禄二世的百岁冥诞。

* 欧洲药品管理局主管Guido Rasi周一表示，可能在未来几天初步批准美国吉利德公司的瑞德西韦作为新冠肺炎治疗药物。

* 文件显示，由欧盟与澳洲推动对新冠病毒源头及疫情进行独立调查的决议草案，已在世界卫生大会(WHA)获得116国支持，接近通过门槛。若194个成员国中有三分之二支持，决议案将在周二提出。

* 六个欧盟国家将结束3月时实施的股票沽空禁令。欧洲证券和市场管理局(ESMA)表示，奥地利、比利时、法国、希腊及西班牙已决定周一2159GMT沽空禁令到期后不予延长。这些沽空禁令是因为先前疫情冲击引发震荡，当局为稳定金融市场而实施。

* 在放松严格的抗疫封锁措施之际，新西兰将于周三推出一款接触者追踪APP，帮助人们追踪他们的活动轨迹。总理阿德恩(Jacinda Ardern)称，该款APP可用”数字日记”来形容，可帮助人们记录个人活动，并称相关数据只有用户本人可见。

* 澳洲人口最多的州—新南威尔士州周一开启放宽封锁措施的第一个整周，澳洲官员计划在首府悉尼及其他城市开设临时停车场和更多的自行车道。该州州长Gladys Berejiklian敦促复工民众避免高峰时段乘坐火车和公交车，确保通勤者之间仍维持社交距离。

* 日本读卖新闻周日报导称，中国和韩国已就放宽商务旅行边境管制事宜与日本商量，以帮助恢复商业活动。报导未引述消息来源。

* 英国产业发展大臣沙马(Alok Sharma)周日称，英国新冠病毒死亡病例新增170例至34,636例，新增死亡病例数是3月24日以来官方统计最低。

* 在放宽封锁限制的新规受到广泛批评后，英国首相约翰逊周日承认，民众对政府的措施感到沮丧。《观察家报》民调显示42%不赞同约翰逊处理危机的方式。

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