肺炎疫情：WHO稱宣布新冠疫情構成緊急事件給了各國“足夠時間”做出應對

路透日內瓦/倫敦5月1日 - 世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞周五為他和該組織在1月底”及時”宣布新冠病毒構成國際關注的突發公共衛生緊急事件這一行動進行了有力的辯護。

譚德塞在世衛組織日內瓦總部的線上媒體吹風會上表示，1月30日宣布疫情構成緊急事件，留出了”足夠的時間讓世界其他國家做出應對”，因為當時只有82例確診病例，且中國以外地區未出現死亡病例。

譚德塞表示，世衛組織利用宣布全球進入緊急狀態之前的幾天，赴中國進行了實地考察以了解更多有關新冠病毒的信息。

譚德塞稱，在那次考察期間，他們還與中國達成了一項”具有里程碑意義的共識”，即派遣調查人員。

當被問及與美國的關係時，譚德塞表示，”我們實際上一直在保持聯繫，一起開展工作。”美國是世衛組織最大的出資國，在批評世衛組織對疫情的應對後，美國宣布將暫停出資。

譚德塞確認，新冠病毒大流行顯然仍構成全球衛生緊急事件，他表示，他對疫情的”潛在影響”表示”十分擔憂”，因為”它開始在衛生系統較弱的國家加速傳播”。

譚德塞稱，世衛組織將”繼續與各國和合作夥伴合作，保障大流行應對、人道主義救援和貨運行動所需的基本旅行，並幫助各國逐步恢復正常的旅客旅行。”

他表示，”正如我們從一開始就明確表示的那樣，我們將繼續呼籲各國實施一系列綜合措施，以發現、隔離、檢測和治療每一個病例，並對每一個接觸者進行追蹤。”(完) (編譯 高思佳；審校 母紅)