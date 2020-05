FIRMEN-BLICK-Bachem fährt wegen Virus-Krise Narkosemittel-Produktion hoch

(Überschrift aktualisiert)

25. Mai (Reuters) - Es folgt der Reuters-Blick zu wichtigen Entwicklungen in der Unternehmenswelt über die Top-Themen des Tages hinaus:

BACHEM - Zürich: Der Schweizer Pharmazulieferer hat die Produktion des Narkosemittels Propofol wegen der Coronavirus-Krise hochgefahren und investiert zudem rund eine Millionen Franken in den Ausbau der Anlagen im Werk Vionnaz im Kanton Wallis. Um die Versorgung mit dem Mittel, das wegen des Einsatzes bei der Behandlung von Covid-19-Patienten verstärkt benötigt wird, sicherzustellen, werde es derzeit im Schichtbetrieb rund um die Uhr hergestellt. Bachem ist nach eigenen Angaben ein tragender Anbieter von Propofol.

ENCAVIS - Düsseldorf: Der Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien hat seinen Anteil am spanischen Solargroßprojekt La Cabrera mit 200 Megawatt auf 100 Prozent aufgestockt. Zuvor hatte die Firma die Solarparks Brandenburg/Havel und Bitterfeld vollständig erworben. Finanzvorstand Christoph Husmann erklärte, Ziel sei es, alle Beteiligungen auf 100 Prozent aufzustocken. Anfang des Jahres hatte der Vorstand mitgeteilt, die Erzeugungskapazität in den kommenden Jahren deutlich auszubauen. Bis 2025 soll die vertraglich gesicherte Erzeugung auf 3,4 Gigawatt verdoppelt werden. (Zusammengestellt in den Redaktionen Berlin, Frankfurt, Danzig, Zürich und Wien. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)