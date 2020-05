FIRMEN-BLICK-Gewinn von Medizintechnikunternehmen Carl Zeiss schrumpft

Zürich, 11. Mai (Reuters) - Es folgt der Reuters-Blick zu wichtigen Entwicklungen aus der Unternehmenswelt über die Top-Themen des Tages hinaus:

CARL ZEISS MEDITEC - Düsseldorf: Das Medizintechnikunternehmen, das seine Jahresziele wegen der Coronakrise bereits aufgegeben hat, verdiente in den ersten sechs Monaten des Bilanzjahres 2019/20 weniger. Bei einem Umsatzplus von 7,2 Prozent auf 714,9 Millionen Euro schrumpfte das operative Ergebnis (Ebit) auf 102,5 (Vorjahr: 110,4) Millionen Euro. Vorstandschef Ludwin Monz erklärte, der Konzern habe im zweiten Quartal die Auswirkungen der Pandemie zu spüren bekommen, zunächst in der Region Asien/Pazifik, im März dann auch deutlich in Europa und Nordamerika.

LEG IMMOBILIEN - Düsseldorf: Der Immobilienkonzern ist dank gestiegener Mieten und geringerer Kosten mit Zuwächsen ins Jahr gestartet und hat seine Prognose für 2020 bestätigt. Im ersten Quartal stieg die für die Branche wichtige Ergebnisgröße FFO I um 10,7 Prozent auf 94,0 Millionen Euro. Im Gesamtjahr soll der Wert zwischen 370 bis 380 (Vorjahr: 341) Millionen Euro liegen. Das Mietwachstum wird aber aufgrund des in der Coronakrise möglichen zweijährigen Zahlungsaufschubs weniger als die bisher prognostizierten 2,8 Prozent sein.

LAFARGEHOLCIM - Zürich: Der Verkauf der LafargeHolcim-Tochter Holcim Philippines ist gescheitert. Die Wettbewerbsbehörde PCC genehmigte die Transaktion nicht im vorgegebenen Zeitrahmen, was zur Konsequenz hat, dass die Vereinbarung verfallen ist, wie der Schweizer Zementhersteller erklärte. LafargeHolcim hatte vergangenes Jahr seine 85,7-Prozent-Beteiligung an Holcim Philippines an die San Miguel Corporation verkauft. Der Deal hatte einen Wert von nahezu zwei Milliarden Dollar.