FIRMEN-BLICK-Italienischer Mundschutz-Hersteller GVS strebt bei IPO Milliardenbewertung an

08. Jun (Reuters) - Es folgt der Reuters-Blick zu wichtigen Entwicklungen in der Unternehmenswelt über die Top-Themen des Tages hinaus:

GVS - Mailand: Der italienische Mundschutz-Hersteller GVS bereitet seinen Börsengang am Mailänder Aktienmarkt vor. Das Unternehmen peilt nach eigenen Angaben bei seinem Sprung auf das Handelsparkett eine Bewertung von rund 1,4 Milliarden Euro an. Die Aktien sollen zwischen 7,0 und 8,3 Euro pro Stück ausgegeben werden. Die zuständige Börsenaufsicht habe der Platzierung bereits zugestimmt. Das 1979 gegründete Unternehmen profitiert in der Coronavirus-Pandemie von der hohen Nachfrage nach Schutzmasken. GVS ist ein Marktführer in der Healthcare-Branche.

PROSIEBENSAT1 - Berlin: Die Investorengruppe um den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky hat einem Medienbericht zufolge die Beteiligung am Fernsehunternehmen ProSiebenSat1 weiter aufgestockt. Inzwischen soll der Anteil bei mehr als zwölf Prozent liegen, wie die “Süddeutsche Zeitung” (Dienstagausgabe) vorab berichtet. In den vergangenen Wochen seien damit weitere Anteile erworben worden. Sollte Kretinsky die Schwelle von 15 Prozent überschreiten, wäre eine erneute offizielle Mitteilung notwendig. Bislang war bekannt, dass Kretinsky zehn Prozent der Aktien von ProSiebenSat1 hält. Eine Sprecherin des im MDax notierten Unternehmens gab laut Bericht keinen Kommentar zu dem Vorgang ab, sondern verwies auf die Hauptversammlung, die an diesem Mittwoch virtuell stattfinden wird.

TELEFONICA DEUTSCHLAND - Berlin: Der Mobilfunker trennt sich für 1,5 Milliarden Euro von rund 10.100 Funkmasten. Käufer sei die ebenfalls zum spanischen Telefonica-Konzern gehörende Telekominfrastrukturfirma Telxius, teilte das Unternehmen mit. Die zuständigen Behörden müssten der Transaktion noch zustimmen. Telefonica Deutschland und Telxius kennen sich von einem früheren Deal. Die Deutschen hatten bereits 2016 gut 2000 Sendemasten für knapp 600 Millionen Euro an den Konzern veräußert, an dem neben Telefonica auch der Finanzinvestor KKR sowie der Investmentfonds Pontegadea von Zara-Eigner Amancio Ortega beteiligt sind.

LAUDAMOTION - Wien: Die österreichische Ryanair-Tochter hebt ab Juli von Wien aus wieder ab. Die Sozialpartner hatten sich vergangene Woche auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt, den die Geschäftsführung und am Wochenende auch die Mehrheit der Piloten und Flugbegleiter akzeptierten, teilte die Airline mit. Die angedrohte Schließung der Basis in Wien ist damit vom Tisch. Wegen der Corona-Pandemie würden nun allerdings weniger Flieger eingesetzt als zuvor geplant. Im Juli seien es drei und im August zehn, statt der ursprünglich geplanten 16 Airbus A320.

BOMBARDIER - Düsseldorf: Der kanadische Bahntechnikkonzern setzt einem Medienbericht zufolge in Deutschland erneut den Rotstift an. 1000 Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel, berichtete das “Handelsblatt” unter Berufung auf Unternehmenskreise. Demnach sollen 120 Millionen Euro durch Einschnitte beim Personal eingespart werden. Nach Angaben der Gewerkschaft sollen die 6300 fest angestellten Beschäftigten zudem auf Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Lohnerhöhungen verzichten und Mehrarbeit ohne Lohnausgleich leisten. Der französische TGV-Hersteller Alstom will die in Berlin ansässige Zugsparte des angeschlagenen kanadischen Rivalen übernehmen.

DAIMLER - Frankfurt: Die rasante Talfahrt beim Absatz der Premiummarke Mercedes-Benz in der Corona-Krise hat sich im Mai etwas verlangsamt. Daimler lieferte im vergangenen Monat knapp 135.000 Pkw an die Händler aus, wie aus einer Übersicht auf der Website des Autobauers hervorgeht. Das waren fast 29 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im April hatte das Minus wegen geschlossener Autohäuser und der Beschränkungen des öffentlichen Lebens in vielen Ländern allerdings noch 44,5 Prozent betragen.

STADA - Frankfurt: Die Finanzinvestoren Bain und Cinven wollen die Minderheitsaktionäre des Arzneimittelherstellers aus dem Unternehmen drängen. Die restlichen Aktionäre von Stada sollen zwangsweise abgefunden werden, wie die Finanzinvestoren, die bereits rund 97,7 Prozent halten, mitteilten. Wie hoch die Abfindung im Zuge des Squeeze-Out ausfällt, steht noch nicht fest. Die Übertragung der Aktien der verbleibenden Aktionäre muss durch eine außerordentliche Hauptversammlung beschlossen werden, die voraussichtlich im zweiten Halbjahr stattfinden soll. Die Tage für Stada auf dem Kurszettel sind damit gezählt. Die Finanzinvestoren, die Stada 2017 für gut fünf Milliarden Euro übernommen hatten, können Kosten sparen, wenn sie das Unternehmen von der Börse nehmen.

ROSNEFT - Berlin: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder bleibt beim russischen Ölkonzern an der Spitze des Aufsichtsrats. Er sei wiedergewählt worden, teilte das Unternehmen mit. Trotz Kritik in Deutschland ist der Ex-Politiker seit 2017 bei Rosneft aktiv.

TUI - Frankfurt: Der Reisekonzern hat eine Partnerschaft mit dem Online-Buchungsportal Booking.com zur Vermittlung von Touren, Aktivitäten und Ausflügen vereinbart. Ab Juli sollen Kunden über die Plattform auf das Portfolio von mehr als 70.000 Angeboten der TUI-Tochter Musement zugreifen können. Diese ist ein wichtiges Element der Digitalstrategie des Reisekonzerns. Das Angebot soll auf eine Million Aktivitäten wie Wellness, Stadtführungen oder individuelle Sightseeing-Touren erweitert werden.

VIVID MONEY - Berlin: Die neue Internetbank will mit Akteuren wie N26 und Revolut in Wettbewerb treten. Mit dem Start des Deutschlandgeschäfts können Kunden ein Bankkonto eröffnen und werden mit einer Visa-Debit-Karte ausgestattet, wie das Berliner Unternehmen ankündigte, das vergangenes Jahr von Artem Yamanov und Alexander Emeshev gegründet wurde. Später sollen auch Investmentprodukte angeboten werden. Zu den Investoren gehört die russische Bank TCS Group Holding.

PHARMA SGP - Frankfurt: Die Pharmafirma nimmt bei ihrem geplanten Börsengang den 19. Juni als ersten Handelstag ins Visier. Der Anbieter von rezeptfreien Schmerzmitteln legte die Preisspanne für die Aktien am Montag auf 31,50 Euro bis 36,50 Euro fest, was einer Marktkapitalisierung zwischen 378 Millionen und 438 Millionen Euro entspricht. Der Streubesitz könne sich am Ende auf gut 80 Prozent belaufen. Anleger können die Titel bis voraussichtlich zum 18. Juni zeichnen. PharmaSGP wäre der erste Börsengang in diesem Jahr im streng regulierten Segment Prime Standard, das Voraussetzung für die Zugehörigkeit in einem der gängigen Indizes etwa der Dax-Familie ist.

ERICSSON - Stockholm: Abschreibungen auf Lagerbestände in China werden das Geschäft des Telekomausrüsters im laufenden Quartal belasten. Das Ergebnis werde deswegen um rund eine Milliarde Schwedische Kronen (umgerechnet 96,4 Millionen Euro) niedriger ausfallen, teilte das schwedische Unternehmen mit. Zuletzt hatte Ericsson mehrere Aufträge im Zusammenhang mit dem Aufbau der Infrastruktur für den neuen Mobilfunkstandard 5G in der Volksrepublik ergattert. Wegen hoher Startkosten für neue Produkte rechnet der Huawei-Konkurrent im zweiten Quartal mit negativen Margen.

AIR NEW ZEALAND - Bangalore: Die Fluggesellschaft will den Rotstift ansetzen, um 2022 wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Konzernchef Greg Foran legte einen 800-Tage-Plan vor, nach dem die Fluggesellschaft prüfen wird, wie die Arbeitskosten weiter gesenkt werden können, einschließlich Urlaub ohne Bezahlung, Arbeitszeitverkürzung oder möglicherweise mehr Stellenstreichungen als bislang geplant. “Wir müssen zuerst überleben, dann wiederbeleben und schließlich gedeihen”, erklärte er in einer E-Mail an Mitarbeiter und Kunden. Foran erwartet, dass Air New Zealand bis August 2022 etwa 70 Prozent seiner Größe vor COVID-19 erreichen wird.

SAMSUNG GROUP - Seoul: Der De-facto-Chef des südkoreanischen Firmenkonglomerats, Jay Y. Lee, muss möglicherweise zurück ins Gefängnis. Nach seiner Anhörung wird erwartet, dass der Erbe des Firmengründers bis zur Entscheidung des Gerichtes über eine mögliche Inhaftierung in Gewahrsam genommen wird. Die Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche gefordert, Haftbefehl gegen ihn zu erlassen. Lee, der auch Vize-Verwaltungsratschef des Elektronikkonzerns Samsung Electronics ist, saß 2018 bereits ein Jahr wegen Bestechung im Gefängnis. Ihm wird unter anderem die Beteiligung an illegalen Transaktionen und Buchhaltungsbetrug vorgeworfen.