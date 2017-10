Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co SAE (ABUK.CA)

Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Abu Qir Fertilizers And Chemical Industries board approves FY dividend

Aug 28 (Reuters) - ABU QIR FERTILIZERS AND CHEMICAL INDUSTRIES CO ::BOARD APPROVES FY DIVIDEND OF EGP 10.50 PER SHARE.BOARD APPROVES CHANGE IN STOCK PAR VALUE TO EGP 1/SHARE FROM EGP 15 /SHARE.

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries FY profit rises

July 31 (Reuters) - ABU QIR FERTILIZERS AND CHEMICAL INDUSTRIES CO ::FY NET PROFIT AFTER TAX EGP 2.24 BILLION VERSUS EGP 1.02 BILLION YEAR AGO.FY REVENUE EGP 6.02 BILLION VERSUS EGP 3.94 BILLION YEAR AGO.EGP FLOATATION CONTRIBUTES EGP 778 MILLION TO FY RESULTS.

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries sees 2017-2018 profit of EGP 1.52 bln

May 18 (Reuters) - Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co :Sees 2017-2018 profit before tax EGP 1.52 billion, total revenue EGP 6.47 billion.

Egypt's Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries H1 profit rises

Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co : H1 net profit EGP 1.09 billion versus EGP 506.6 million year ago . H1 revenue EGP 2.28 billion versus EGP 1.81 billion year ago Source(http://bit.ly/2keKjGx) Further company coverage: [ABUK.CA] ((Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com;)).