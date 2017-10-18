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Akzo Nobel NV (AKZO.AS)

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Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Akzo Nobel Q3 EBIT down at 383 million euros
Wednesday, 18 Oct 2017 01:08am EDT 

Oct 18 (Reuters) - AKZO NOBEL NV ::‍AKZONOBEL PUBLISHES Q3 2017 RESULTS​.Q3 REVENUE EUR ‍​ 3.62 BILLION VERSUS EUR 3.60 BILLION YEAR AGO.Q3 ‍EBIT AT EUR 383 MILLION (2016: EUR 442 MILLION)​.Q3 NET INCOME ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS EUR 216 ‍​ MILLION VERSUS EUR 285 MILLION YEAR AGO.Q3 ‍ADJUSTED EPS AT EUR 1.07 (2016: EUR 1.20)​.‍EBIT FOR 2017 IS NOW EXPECTED TO BE IN LINE WITH 2016​.‍ANTICIPATE POSITIVE DEVELOPMENTS FOR EMEA (EXCLUDING UK), NORTH AMERICA AND ASIA, WHILE LATIN AMERICA IS EXPECTED TO STABILIZE​.‍INDUSTRY SPECIFIC HEADWINDS CONTINUE, INCLUDING HIGHER RAW MATERIAL PRICES AND CHALLENGES FOR MARINE AND PROTECTIVE COATINGS​.‍EBIT OUTLOOK REVISED DUE TO ONGOING INDUSTRY SPECIFIC HEADWINDS AND SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS​.‍EUR 1 BILLION SPECIAL CASH DIVIDEND AS ADVANCE PROCEEDS TO BE PAID ON DECEMBER 7, 2017​.  Full Article

AkzoNobel intends to start construction of a demonstration plant in 2018
Friday, 29 Sep 2017 04:14am EDT 

Sept 29 (Reuters) - AKZO NOBEL NV ::INTENDS TO START CONSTRUCTION OF A DEMONSTRATION PLANT IN 2018.AKZONOBEL DEVELOPS NOVEL TECHNOLOGY PLATFORM TO MANUFACTURE A WIDE RANGE OF ETHYLENE AMINES.RANGE OF ETHYLENE AMINES TARGETED INCLUDES DETA (DIETHYLENETRIAMINE) AND TETA (TRIETHYLENETETRAMINE).  Full Article

Akzo Nobel to build EHEC plant​
Thursday, 21 Sep 2017 04:05am EDT 

Sept 21 (Reuters) - AKZO NOBEL NV ::‍STUDIES PLANS TO BUILD WORLD-CLASS EHEC PLANT​.THE STUDY IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY THE END OF 2017.  Full Article

Akzo Nobel announces Maarten de Vries as CFO
Tuesday, 19 Sep 2017 02:00am EDT 

Sept 19 (Reuters) - AKZO NOBEL NV ::AKZO NOBEL TODAY ANNOUNCES MAARTEN DE VRIES AS CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO), STARTING JANUARY 1, 2018.  Full Article

AkzoNobel EGM appoints Thierry Vanlancker as member of Board of Management
Friday, 8 Sep 2017 08:46am EDT 

Sept 8 (Reuters) - AKZO NOBEL NV ::REG-AKZONOBEL EGM APPOINTS THIERRY VANLANCKER AS MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT.  Full Article

Akzo Nobel CFO Maëlys Castella to step down due to health reasons
Friday, 8 Sep 2017 01:05am EDT 

Sept 8 (Reuters) - AKZO NOBEL NV ::REG-AKZONOBEL CFO MAËLYS CASTELLA ON LEAVE OF ABSENCE DUE TO HEALTH REASONS.‍CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MEMBER OF BOARD OF MANAGEMENT WILL STEP DOWN DUE TO HEALTH REASONS​.‍FOLLOWING AN ANTICIPATED RECOVERY, MAËLYS IS EXPECTED TO RETURN TO AKZONOBEL IN A SENIOR MANAGEMENT ROLE​.‍ANNOUNCED CURRENT GROUP CONTROLLER HANS DE VRIESE AS INTERIM CFO​.‍IN MEANTIME, INITIATING FULL INTERNAL AND EXTERNAL SEARCH FOR A PERMANENT REPLACEMENT​.  Full Article

Akzo Nobel cuts 2017 EBIT guidance
Friday, 8 Sep 2017 01:01am EDT 

Sept 8 (Reuters) - AKZO NOBEL NV ::REG-AKZONOBEL ANNOUNCES NEW MANAGEMENT STRUCTURE AND MEASURES TO ENSURE DELIVERY OF 2020 FINANCIAL GUIDANCE.‍COMPANY IS IMPLEMENTING A RANGE OF MEASURES TO MITIGATE CURRENT MARKET CHALLENGES​.‍NEW MANAGEMENT STRUCTURE AND ADDITIONAL MEASURES ARE BEING IMPLEMENTED TO ENSURE ONGOING DELIVERY OF AKZONOBEL 2020 FINANCIAL GUIDANCE​.‍ SEPARATION OF SPECIALTY CHEMICALS REMAINS ON TRACK FOR APRIL 2018.‍SEPARATION OF SPECIALTY CHEMICALS REMAINS ON TRACK FOR APRIL 2018​.SEES ‍EBIT FOR 2017 HIGHER THAN 2016 ALTHOUGH LESS THAN PREVIOUSLY COMMUNICATED INCREASE OF EUR 100 MILLION.​.EXPECTS TO DELIVER A STRONGER 2017 THAN 2016, TO HELP ENSURE WE ACHIEVE OUR 2020 FINANCIAL GUIDANCE - CEO.NEW STRUCTURE WILL BE BASED ON FOUR REGIONAL PAINTS BUSINESS UNITS AND FOUR INTEGRATED COATINGS BUSINESS UNITS.  Full Article

Akzo Nobel Aerospace Coatings partners with HiscoMex in Mexico
Thursday, 31 Aug 2017 05:27am EDT 

Aug 31 (Reuters) - AKZO NOBEL NV ::AKZONOBEL AEROSPACE COATINGS EXPANDS ITS DISTRIBUTION NETWORK BY PARTNERING WITH HISCOMEX, DISTRIBUTOR IN MEXICO.  Full Article

Akzo Nobel reaches agreement with Elliott
Wednesday, 16 Aug 2017 02:00am EDT 

Aug 16 (Reuters) - Akzo Nobel Nv : :AKZONOBEL REACHES AGREEMENT WITH ELLIOTT.REG-AKZONOBEL REACHES AGREEMENT WITH ELLIOTT.AKZO NOBEL NV - ‍AGREEMENT INCLUDES ALIGNMENT ON AKZONOBEL STRATEGY TO FULLY SEPARATE SPECIALTY CHEMICALS​.ELLIOTT WILL SUPPORT APPOINTMENT OF MR. THIERRY VANLANCKER AS A MEMBER OF BOARD OF MANAGEMENT OF AKZONOBEL.AKZONOBEL AND ELLIOTT HAVE ALSO AGREED, SUBJECT TO TERMS OF A STANDSTILL AGREEMENT, TO SEEK TO SUSPEND ALL ONGOING LITIGATION FOR AT LEAST THREE MONTHS.‍AKZONOBEL AND ELLIOTT AGREED, SUBJECT TO TERMS OF STANDSTILL AGREEMENT, TO SEEK TO SUSPEND ONGOING LITIGATION FOR AT LEAST 3 MTHS​.AKZO NOBEL - ANNOUNCES NOMINATION OF TWO NEW SUPERVISORY BOARD MEMBERS; SUE CLARK AND PATRICK THOMAS‍​.AKZO NOBEL -INTENDS TO NOMINATE A THIRD NEW SUPERVISORY BOARD MEMBER.  Full Article

KKR, CVC Capital have begun working on joint offer for Akzo Nobel's specialty chemicals division - Bloomberg
Thursday, 27 Jul 2017 10:14am EDT 

July 27 (Reuters) - :KKR & Co and CVC Capital Partners have begun working on a joint offer for Akzo Nobel NV's specialty chemicals division - Bloomberg, citing sources.Advent International, Apollo Global also considering bids for Akzo Nobel NV's specialty chemicals division, which could be valued at more than 9 billion euros - Bloomberg.  Full Article

Akzo Nobel NV News

Dutch sailor wins last-gasp approval to start Volvo Ocean Race

ALICANTE, Spain Team AkzoNobel confirmed Simeon Tienpont as skipper for the Volvo Ocean Race hours before the start on Sunday after the Dutchman got approval for a series of crew changes as they prepared for the 83,000 km race around the world.

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Earnings vs. Estimates

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