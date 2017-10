Banque Centrale Populaire SA (BCP.CS)

July 27 (Reuters) - BANQUE CENTRALE POPULAIRE SA ::H1 NET INCOME GROUP SHARE MAD ‍​1.53 BILLION VERSUS MAD 1.40 BILLION YEAR AGO.H1 CONSOLIDATED NET BANKING INCOME MAD 8.2 BLN‍​.AT END OF H1, COST OF RISK DOWN 8.3 PERCENT.H1 NET BANKING INCOME MAD 8.22‍​ BILLION VERSUS MAD 8.13 BILLION YEAR AGO.H1 GROSS OPERATING INCOME MAD 4.19 BILLION VERSUS MAD 4.13 BILLION YEAR AGO.