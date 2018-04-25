April 26 (Reuters) - BORYSZEW SA ::FY NET PROFIT 173.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 134.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY REVENUE 6.29 BILLION ZLOTYS VERSUS 5.64 BILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY EBITDA RISES TO 469.2 MILLION ZLOTYS YoY.FY OPERATING PROFIT 335.4 MILLION ZLOTYS VERSUS 264.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.
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April 16 (Reuters) - BORYSZEW SA ::ENDS PROCESS REGARDING POTENTIAL SALE OF AUTOMOTIVE, ALUMINUM PROCESSING ASSETS OF CO TO POTENTIAL INVESTOR.ITS REVISION OF STRATEGIC OPTIONS TO BE CONTINUED.IN JANUARY CO INFORMED ABOUT POTENTIAL INTEREST OF INVESTOR IN A TAKEOVER OF ALUMINIUM KONIN PLANT nL8N1P60MM.
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April 9 (Reuters) - BORYSZEW SA ::RKK INVESTMENTS SP. Z O.O. UPS ITS STAKE IN CO TO 23.87% VOTING RIGHTS FROM 20.40% VOTING RIGHTS.RKK INVESTMENTS SIGNS DEAL WITH ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK ON TRANSFER OF OWNERSHIP OF 8.3 MILLION CO'S SHARES.FOLLOWING DEAL DIRECT STAKE OF ROMAN KRZYSZTOF KARKOSIK IN CO LOWERS TO 26.63% FROM 30.01%.
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April 3 (Reuters) - IMPEXMETAL SA ::CO'S UNIT, HUTMEN, GETS DECISION FROM TAX AUTHORITIES STATING THAT ITS VAT TAX DUE FOR Q4, 2014, IS AT 3.04 MILLION ZLOTYS PLUS INTEREST.HUTMEN PLANS TO APPEAL AGAINST DECISION AND ACCOUNT FOR IT IN FINANCIAL STATEMENTS FOR 2017.FINAL VALUE OF WRITE-OFF ALONG WITH FINANCIAL STATEMENTS WILL BE PRESENTED ON APRIL 24.HUTMEN IS ALSO AN UNIT OF BORYSZEW <<>>, WHICH ALSO ISSUED A SEPARATE STATEMENT REGARDING THE ABOVE nEM1lKGXBa.
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March 12 (Reuters) - IMPEXMETAL SA AND BORYSZEW SA ::RECEIVE INFORMATION FROM TAX AUTHORITIES WHICH SET OUTSTANDING TAX LIABILITY OF THEIR UNIT ZM SILESIA.OUTSTANDING TAX LIABILITY OF ITS UNIT SET AT 28.9 MILLION ZLOTYS PLUS INTEREST OF 15.5 MILLION ZLOTYS.OUTSTANDING TAX LIABILITY RELATES TO VAT TAX FOR 2012.TAX AUTHORITIES' DECISION IS NOT FINAL AND NOT BINDING.BOTH COS PLAN TO APPEAL AGAINST IT AND PLAN TO RECOGNIZE THE RELATED RISK IN THEIR FINANCIAL STATEMENTS FOR FY 2017.
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Feb 27 (Reuters) - BORYSZEW SA ::MINERALIS SP. Z O. O. UPS ITS STAKE IN CO TO 20.4 PERCENT VOTING RIGHTS FROM 14.15 PERCENT VOTING RIGHTS.
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Jan 18 (Reuters) - Krezus Sa ::SIGNS A LETTER OF INTENT (LOI) WITH BORYSZEW <<>> FOR ACQUSITION OF WM DZIEDZICE.THE FINAL PRICE FOR WM DZIEDZICE (WMD) TO BE SET FOLLOWING NEGOTIATIONS AND WILL BE AROUND 160 MILLION ZLOTYS.THE LOI IS VALID UNTIL MAY 31, 2018.BORYSZEW AND IMPEXMETAL <<>> INFORMED THAT THEY JOINED PRELIMINARY TALKS WITH KREZUS ON JAN. 15 nL8N1PB0YT.
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Jan 16 (Reuters) - KREZUS SA , BORYSZEW , IMPEXMETAL ::BORYSZEW AND ITS UNIT IMPEXMETAL SAID ON MONDAY THAT THEY HAVE RECEIVED AN OFFER FROM KREZUS FOR AN ACQUISITION OF WALCOWNIA METALI DZIEDZICE (WMD) FOR 160 MILLION ZLOTYS.KREZUS SAYS THAT THE FINAL PRICE WOULD BE SET AFTER DUE DILIGENCE CHECKS AND THE COMPANY PLANS TO PAY FOR THE TRANSACTION FROM AN INVESTMENT LOAN AND OWN FUNDS.BORYSZEW AND IMPEXMETAL INFORMED THAT THEY HAVE JOINED PRELIMINARY TALKS WITH KREZUS BUT THAT NO DECISION HAS BEEN MADE YET REGARDING THE POTENTIAL TRANSACTION.ALL THREE FIRMS ARE CONTROLLED BY THE POLISH BUSINESSMAN RYSZARD KARKOSIK.
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Jan 11 (Reuters) - IMPEXMETAL SA ::SAID ON WEDNESDAY THAT IT RECEIVED INFORMATION FROM BORYSZEW SA <<>> ABOUT POTENTIAL INTEREST OF INVESTOR IN A TAKEOVER OF ALUMINIUM KONIN PLANT .MANAGEMENT TEAM DECIDED TO COOPERATE WITH BORYSZEW, CO'S PARENT COMPANY, ON REVISION OF STRATEGIC OPTIONS DURING WHICH CONDITIONS OF POTENTIAL TRANSACTION MIGHT BE SETTLED .
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Jan 3 (Reuters) - BORYSZEW SA ::SAID ON TUESDAY THAT IT HAS DECIDED TO REVOKE ITS FINANCIAL FORECAST FOR 2017.ITS MANAGEMENT PLANS TO INCLUDE IN ITS CONSOLIDATED FY 2017 FINANCIAL STATEMENTS THE RISKS RELATED TO THE TAX CONTROL PROCEEDINGS AT ITS INDIRECTLY OWNED UNIT, ZM SILESIA SA.IN MARCH 2017, THE COMPANY SAW FY 2017 EBITDA OF 539.7 MILLION ZLOTYS AND NET PROFIT OF 305.5 MILLION ZLOTYS nFWN1H602M.TAX AUTHORITIES HAVE INITIALLY DETERMINED FOR ZM SILESIA THE AMOUNT OF VAT TAX DUE FOR SOME MONTHS OF 2012 AT ABOUT 29 MILLION ZLOTYS.ACCORDING TO THE TAX REGULATOR ZM SILESIA DID NOT KEEP DUE DILIGENCE IN VERIFYING THE TAX RELIABILITY OF SOME OF ITS SUPPLIERS WHO DID NOT PAY THE DUE VAT TAX.CONSEQUENTLY, ACCORDING TO THE TAX REGULATOR, ZM SILESIA DID NOT HAVE THE RIGHT TO REDUCE THE TAX DUE FOR INPUT TAX SHOWN ON INVOICES ISSUED BY THESE CONTRACTORS.SAID ZM SILESIA INTENDS TO DEFEND ITS POSITION ON LACK OF ANY TAX ARREAR FOR THAT YEAR.IMPEXMETAL SAID ON TUESDAY IT ALSO WILL INCLUDE IN ITS FY 2017 FINANCIAL STATEMENTS THE RISKS RELATED TO THE TAX CONTROL PROCEEDINGS AT ZM SILESIA.
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