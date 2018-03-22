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CD Projekt SA (CDR.WA)

CDR.WA on Warsaw Stock Exchange

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27 Apr 2018
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Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

CD Projekt FY Net Profit Down At 200.3 Million Zlotys
Thursday, 22 Mar 2018 01:29am EDT 

March 22 (Reuters) - CD Projekt SA ::FY NET PROFIT 200.3 MILLION ZLOTYS VERSUS 250.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY REVENUE 463.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 583.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY OPERATING PROFIT 240.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 303.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.  Full Article

CD Projekt To Buy Strange New Things, Open Game Studio In Wroclaw
Wednesday, 21 Mar 2018 03:10am EDT 

March 21 (Reuters) - CD PROJEKT ::SAID ON THURSDAY THAT IT SIGNED A PRELIMINARY AGREEMENT TO ACQUIRE WROCLAW'S GAME STUDIO STRANGE NEW THINGS, COMPANY SAID IN AS STATEMENT."... THE NEW STUDIO WILL JOIN FORCES WITH CD PROJEKT RED WARSAW AND CRACOW, AND BOLSTER DEVELOPMENT OF CYBERPUNK 2077— THE UPCOMING FUTURISTIC AAA ROLE-PLAYING GAME," IT ADDED .  Full Article

WSE: CD Project To Replace Asseco Poland In WIG20 Index
Friday, 2 Mar 2018 05:28am EST 

March 2 (Reuters) - WARSAW STOCK EXCHANGE ::INFORMED ON THURSDAY THAT AS OF MARCH 16 SHARES OF CD PROJECT <<>> WILL REPLACE SHARES OF ASSECO POLAND <<>> IN POLISH BLUE CHIP INDEX WIG20 .SHARES OF ASSECO POLAND WILL BE INCLUDED IN POLAND'S MEDIUM-SIZED COMPANIES INDEX MWIG40 .WSE ALSO DECIDED THAT SHARES OF GETBACK SA <<>> WILL REPLACE SHARES OF NEUCA SA <<>> IN MWIG40 .ANOTHER CHANGE IS THAT SHARES OF DINO POLSKA SA <<>> WILL REPLACE SHARES OF GLOBE TRADE CENTRE SA <<>> IN WIG30.THE ABOVE CHANGES FOLLOW WSE'S ANNUAL REVISION OF INDEX PORTFOLIOS.  Full Article

CD Projekt Q3 net profit up at 35.7 million zlotys
Wednesday, 22 Nov 2017 01:01am EST 

Nov 22 (Reuters) - CD PROJEKT SA :Q3 NET PROFIT 35.7 MILLION ZLOTYS VERSUS 36.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 REVENUE 84.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 100.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 OPERATING PROFIT 43.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 44.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.  Full Article

CD Projekt H1 net profit falls to 118.6 mln zlotys
Wednesday, 6 Sep 2017 11:45am EDT 

Sept 6 (Reuters) - CD PROJEKT SA ::H1 NET PROFIT 118.6 MILLION ZLOTYS VERSUS 134.7 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.H1 REVENUE 254.8 MILLION ZLOTYS VERSUS 319.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.H1 OPERATING PROFIT 143.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 163.1 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.  Full Article

CD Projekt Chinese beta version of Gwent might have premiere in 2017 - CEO
Thursday, 25 May 2017 05:26am EDT 

May 25 (Reuters) - CD PROJEKT SA ::CEO, ADAM KICINSKI, ASSUMES THAT THE CHINESE VERSION OF 'GWENT' WILL HAVE ITS PREMIERE STILL IN 2017 - CONF CALL.  Full Article

CD Projekt Q1 net profit rises to 45.3 mln zlotys
Thursday, 25 May 2017 01:19am EDT 

May 25 (Reuters) - CD PROJEKT SA ::SAYS THAT ITS Q1 REVENUE WAS 99.3 MILLION ZLOTYS VERSUS ADJUSTED REVENUE OF 87.0 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO.Q1 OPERATING PROFIT WAS 53.8 MILLION ZLOTYS VERSUS ADJUSTED OPERATING PROFIT OF 38.6 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO.Q1 NET PROFIT WAS 45.3 MILLION ZLOTYS VERSUS ADJUSTED NET PROFIT OF 32.6 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO.THE BIGGEST CONTRIBUTION TO REVENUES IN Q1 WAS FROM LICENSING ROYALTIES ASSOCIATED WITH CONTINUING STRONG SALES OF THE WITCHER 3: WILD HUNT AND ITS TWO EXPANSION PACKS – HEARTS OF STONE AND BLOOD AND WINE .  Full Article

CD Projekt wholly-owned units merge
Tuesday, 16 May 2017 01:13am EDT 

May 16 (Reuters) - CD PROJEKT SA ::SAID ON MONDAY THAT ITS WHOLLY-OWNED UNITS, GOG POLAND SP. Z O.O. AND GOG LTD., PLAN TO MERGE.GOG POLAND SP. Z O.O. TO TAKE OVER GOG LTD..GOG LTD. PROVIDES COMPUTER GAMES DISTRIBUTION SERVICES VIA THE INTERNET TO CLIENTS FROM AROUND THE WORLD.GOG POLAND SP. Z O.O. PROVIDES, AMONG OTHERS, PROGRAMMING SERVICES, WORKS IN CONSORTIUM WITH THE COMPANY ON THE SERVICE OF THE "GWINT" GAME .  Full Article

CD Projekt plans 1.05 zloty/shr for FY 2016 dividend
Tuesday, 18 Apr 2017 07:24am EDT 

April 18 (Reuters) - CD Projekt SA ::Recommends FY 2016 dividend at 1.05 zloty ($0.26) per share.  Full Article

CD Projekt SA FY net profit falls by 27 pct YoY
Thursday, 30 Mar 2017 01:40am EDT 

CD Projekt SA : Reports FY revenue ​of 583.9 million zlotys ($148.5 million) versus 798.0 million zlotys a year ago . FY net profit was 250.5 million ​zlotys versus 342.4 million zlotys a year ago . FY EBITDA was 339.3 million zlotys versus 429.3 million zlotys . In 2016 over 96 pct of CD PROJEKT S.A. sales revenues were generated by exports . The majority of FY revenues in the videogame development segment was generated by sales of The Witcher 3 . The net profit result was helped by continuing high sales of The Witcher 3: Wild Hunt and sales of both expansion packs .The Witcher 3 sales revenues in the period between the game’s release and the end of 2016 reached over 1 billion zlotys.  Full Article

CD Projekt SA News

BRIEF-CD Projekt FY Net Profit Down At 200.3 Million Zlotys

* FY NET PROFIT 200.3 MILLION ZLOTYS VERSUS 250.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO

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