April 26 (Reuters) - DOM DEVELOPMENT SA ::Q1 NET PROFIT 17.5 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 1.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q1 REVENUE 203.5 MILLION ZLOTYS VERSUS 113.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q1 OPERATING PROFIT 22.5 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 1.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.
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March 7 (Reuters) - DOM DEVELOPMENT SA ::FY NET PROFIT 190.7 MILLION ZLOTYS VERSUS 125.7 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY REVENUE 1.40 BILLION ZLOTYS VERSUS 1.15 BILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY OPERATING PROFIT 235.4 MILLION ZLOTYS VERSUS 156.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.MANAGEMENT PROPOSES FY 2017 DIVIDEND OF 7.60 ZLOTY PER SHARE.
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Feb 21 (Reuters) - BUDIMEX SA ::SIGNS 125.9 MILLION ZLOTY NET DEAL FOR BUILDING 2. STAGE OF 'MARINA MOKOTOW II' INVESTMENT.SIGNS DEAL WITH DOM DEVELOPMENT SA <<>>.
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Nov 17 (Reuters) - DOM DEVELOPMENT SA ::BOARD DECIDES TO START BOND ISSUE PROGRAM OF UP TO 400.0 MILLION ZLOTYS.
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Oct 27 (Reuters) - DOM DEVELOPMENT SA :Q3 REVENUE 245.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 218.2 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 NET PROFIT 26.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 16.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 OPERATING PROFIT 32.4 MILLION ZLOTYS VERSUS 21.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.
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Aug 24 (Reuters) - DOM DEVELOPMENT SA ::H1 NET PROFIT 48.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 23.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.H1 REVENUE 435.5 MILLION ZLOTYS VERSUS 367.7 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.H1 OPERATING PROFIT 57.3 MILLION ZLOTYS VERSUS 30.6 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.
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July 27 (Reuters) - DOM DEVELOPMENT SA ::SAYS IT SIGNED AGREEMENT TO BUY MIRABELLE INVESTMENTS SP. Z O.O. WHICH OWNS RIGHTS FOR PROJECT OF INVESTMENT IN ZOLIBORZ, IN WARSAW.COMPANY ALSO BOUGHT RIGHTS OF PERPETUAL USUFRUCT OF ABOVE INVESTMENT.DEALS ARE WORTH 184.6 MILLION ZLOTYS .PLANS TO REALIZE REAL ESTATE MULTI-STAGE INVESTMENT PROJECT FOR ABOUT 1,350.PROPERTIES.
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June 8 (Reuters) - DOM DEVELOPMENT SA ::SIGNS FINAL SALE AGREEMENT ON 100 PERCENT STAKE IN EURO STYL SA WITH FORUM IV FIZ AND BUYS EURO STYL FOR 260.0 MILLION ZLOTYS.
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May 18 (Reuters) - DOM DEVELOPMENT SA ::SAID ON WEDNESDAY THAT IT SIGNED A PRELIMINARY AGREEMENT WITH FORUM IV FIZ TO ACQUIRE EURO STYL SA AND EURO STYL DEVELOPMENT SP. Z O.O. FOR 260.0 MILLION ZLOTYS.FOLLOWING THE TRANSACTION, DOM DEVELOPMENT WILL GAIN FULL CONTROL OVER THE EURO STYL SA GROUP WHICH RUNS REAL ESTATE PROJECTS IN THE TROJMIASTO AREA.THE FINAL AGREEMENT IS TO BE SIGNED BY JUNE 14.THE ACQUISITION WILL BE UNDERTAKEN WITHOUT ISSUING NEW SHARES.MANAGEMENT ALSO PLANS TO CONTINUE ITS DIVIDEND POLICY OF PAYING OUT 100 PCT OF THE NET PROFIT IN THE FORM OF DIVIDENDS.AS OF APRIL 30 EURO STYL SA GROUP HAD 232 FLATS SOLD, LAND BANK OF 1,357 FLATS AND OFFER OF 406 FLATS FROM 11 PROJECTS.
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May 16 (Reuters) - DOM DEVELOPMENT SA ::IN TALKS TO BUY 100 PERCENT SHARES OF EURO STYL SA AND 100 PERCENT STAKE IN EURO STYL DEVELOPMENT SP. Z O.O..
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