Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (GAPB.MX)

Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv: During August terminal passengers increased 9.9% YOY

Sept 7 (Reuters) - Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv :Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv - ‍preliminary terminal passenger traffic figures for month of August, versus traffic figures for August 2016​.Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv -‍during August, total terminal passengers increased 9.9% in company's 13 airports, versus same period previous year​.Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv - ‍in Aug, domestic passenger traffic increased by 9.2%, international passenger traffic increased by 10.9%​.

Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv load factor for Dec. rose by 1.7 pct points, from 77.7% in Dec. 2015 to 79.4%

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV November load factor 78.7 pct, up 1 points

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV : Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV - Load factor for month rose by one percentage point, from 77.7% in november 2015 to 78.7% in November 2016 . November load factor 78.7 percent, up 1 points . Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB - During Nov. total terminal passengers increased 14.9% in co's 13 airports, compared to same period of previous year .Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB - For NOVEMBER domestic passenger traffic increased by 19.7%, international passenger traffic increased by 7.8%.

Grupo Aeroportuario del Pacifico sets dividend payment date

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV : Said on Thursday approved payout date for first part of dividend for the year, amounting to a total of 2.29 billion Mexican pesos ($125.29 million) or 4.07 pesos per share . To pay out 2.28 pesos per share on Aug. 25 .Remaining part of the dividend amounting to 1.79 pesos is to be paid out by Dec. 31.

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV to propose 23 pct increase in dividends payout

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV:To propose to pay out FY 2015 dividends amounting to 4.07 pesos per share, payable over around 525.6 million eligible shares.Says this dividends represents an increase of 22.6 pct over dividends paid last year.