Investec Property Fund Ltd (IPFJ.J)

Aug 11 (Reuters) - Investec Property Fund Ltd ::INVESTEC PROPERTY FUND - HAS ENTERED INTO AGREEMENTS WITH IZANDLA PROPERTY IN TERMS OF WHICH IPF WILL SEED IZANDLA PROPERTY BY DISPOSING OF PORTFOLIO OF 17 PROPERTIES.DEAL FOR AN AGGREGATE DISPOSAL VALUE OF R586.9 MILLION.EFFECTIVE DATE OF TRANSACTION, SUBJECT TO FULFILMENT OF ALL CONDITIONS PRECEDENT DESCRIBED BELOW, IS 1 JUNE 2017.INVESTEC PROPERTY FUND - TRANSACTION IS NOT EXPECTED TO RESULT IN A MATERIAL IMPACT ON IPF'S DISTRIBUTION PER SHARE FOR YEAR ENDING 31 MARCH 2018.
Full Article
July 27 (Reuters) - INVESTEC PROPERTY FUND LTD ::ACQUISITION OF A LETTING ENTERPRISE AND PROPERTY FROM INVESTEC PROPERTY.PURCHASE CONSIDERATION FOR SUMITOMO AMOUNTS TO R131,893,573 PAYABLE UPON TRANSFER OF PROPERTY INTO NAME OF FUND.INVESTEC PROPERTY FUND - ENTERED INTO AGREEMENT WITH INVESTEC PROPERTY GROUP HOLDINGS FOR ACQUISITION OF SUMITOMO BUILDING LOCATED IN JET PARK, BOKSBURG.PURCHASE CONSIDERATION WILL BE FUNDED OUT OF EXISTING FACILITIES AND CASH.
Full Article
Investec Property Fund Limited : For six months to sept. 30, nav per share at 1620 cents versus 1585 cent .2.2 pct interim dividend per share growth (exceeds guidance).
Full Article