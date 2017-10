Kesoram Industries Ltd (KSRM.NS)

Kesoram Industries Ltd : Kesoram Industries Ltd - dec quarter net loss 687.8 million rupees versus loss 2.74 billion rupees year ago .Kesoram Industries Ltd - dec quarter total income from operations 10.12 billion rupees versus 10.62 billion rupees year ago.

Kesoram Industries Ltd : March-quarter net profit 7.20 billion rupees versus 3.30 billion rupees last year . March-quarter net sales 10.60 billion rupees versus 11.25 billion rupees last year . Transferred automotive tyre manufacturing facility at uttarakhand, on slump sale basis, to cavendish industries limited .