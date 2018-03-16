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Grupa Kety SA (KTY.WA)

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27 Apr 2018
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Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Grupa Kety FY Net Profit Down at 236.9 Million Zlotys
Friday, 16 Mar 2018 12:06pm EDT 

March 16 (Reuters) - Grupa Kety SA ::FY NET PROFIT 236.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 277.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY OPERATING REVENUE 2.66 BILLION ZLOTYS VERSUS 2.29 BILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY OPERATING PROFIT 301.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 282.3 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.  Full Article

Grupa Kety Units Sign 100 Million Zloty Credit Agreements
Thursday, 22 Feb 2018 10:34am EST 

Feb 22 (Reuters) - Grupa Kety SA ::SAYS ITS SUBSIDIARIES SIGN 100 MILLION ZLOTY CREDIT AGREEMENTS WITH MBANK <<>>.  Full Article

Grupa Kety Sees 2018 Net Profit Of 253 Million Zlotys
Thursday, 1 Feb 2018 05:35am EST 

Feb 1 (Reuters) - GRUPA KETY SA ::SEES 2018 REVENUE OF 2.9 BILLION ZLOTYS, UP 9% VERSUS 2017.SEES 2018 NET PROFIT OF 253 MILLION ZLOTYS.SEES FY 2018 OPERATING PROFIT AT 317 MILLION ZLOTYS.SEES FY 2018 EBITDA AT 448 MILLION ZLOTYS.SEES FY 2018 INVESTMENT EXPENDITURE AT 335 MILLION ZLOTYS VERSUS 184 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.  Full Article

Grupa Kety Recommends Dividend Of 80% Of Consolidated 2017 Net Profit
Thursday, 1 Feb 2018 05:00am EST 

Feb 1 (Reuters) - GRUPA KETY SA ::RECOMMENDS ALLOCATION OF 80% OF CONSOLIDATED 2017 NET PROFIT FOR DIVIDEND PAYMENT.  Full Article

Grupa Kety Q4 Prelim. Net Profit Down By 2 Mln Zlotys YOY
Wednesday, 20 Dec 2017 09:18am EST 

Dec 20 (Reuters) - Grupa Kety SA ::Q4 PRELIM. REVENUE 650 MILLION ZLOTYS , UP 18 PERCENT YOY.Q4 PRELIM. OPERATING PROFIT 60 MILLION ZLOTYS, UP 20 PERCENT YOY.Q4 PRELIM. NET PROFIT 46 MILLION ZLOTYS, DOWN BY 2 MILLION ZLOTYS VERSUS Q4 2016.SAYS Q4 ESTIMATED SALES REVENUE DYNAMICS IS BETTER THAN IN Q3.  Full Article

Grupa Kety Q3 net profit down at 77.1 million zlotys
Thursday, 19 Oct 2017 01:43am EDT 

Oct 19 (Reuters) - GRUPA KETY SA : :Q3 REVENUE 717.5 MILLION ZLOTYS VERSUS 638.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 OPERATING PROFIT 98.7 MILLION ZLOTYS VERSUS 90.7 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 NET PROFIT 77.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 86.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.  Full Article

Grupy Kety revises 2020 forecast
Friday, 13 Oct 2017 02:33am EDT 

Oct 13 (Reuters) - GRUPY KETY SA ::SAID ON THURSDAY THAT DUE TO THE PLANNED CHANGES TO ITS 2017-2020 INVESTMENT PLANT IT HAS RAISED ITS 2020 REVENUE GUIDANCE BY 100 MILLION ZLOTYS TO 3.36 BILLION ZLOTYS.2020 EBITDA GUIDANCE HAS BEEN RAISED BY 8 MILLION ZLOTYS TO 514 MILLION ZLOTYS; EBIT BY 1 MILLION ZLOTYS TO 360 MILLION ZLOTYS.ESTIMATES THAT ITS MAIN PROJECT INFLUENCING THE CHANGE OF THE FORECAST, NEW BOPP PRODUCTION LINE, WILL REACH ONLY 40 PERCENT CAPACITY IN 2020 AND HENCE A SLIGHT INCREASE IN OPERATING PROFIT.2020 CONSOLIDATED NET PROFIT WILL DECREASE BY 2 MILLION ZLOTYS TO 263 MILLION ZLOTYS DUE TO HIGHER DEBT WITH LITTLE EFFECT ON OPERATING PROFIT.IT HAS DECIDED TO INCREASE INVESTMENTS IN THE EXTRUDED PRODUCTS SEGMENT BY 35 MILLION ZLOTYS FOR THE CONSTRUCTION OF A NEW LINE FOR ANODIZING PROFILES.IT IS ALSO INCREASING INVESTMENTS IN THE FLEXIBLE PACKAGING SEGMENT BY 110 MILLION ZLOTYS FOR THE CONSTRUCTION OF A SECOND BOPP FOIL MANUFACTURING LINE.IT HAS REIGNED FROM THE CONSTRUCTION OF A NEW HQ OF ALUMINIUM SYSTEMS SEGMENT, LOWERING THE INVESTMENT PLAN BY 37 MILLION ZLOTYS.  Full Article

Grupa Kety prelim Q3 net profit down at 76 mln zlotys
Friday, 22 Sep 2017 01:26am EDT 

Sept 22 (Reuters) - GRUPA KETY SA ::PRELIM Q3 REVENUE AT 715 MILLION ZLOTYS, UP 13 PERCENT YOY.PRELIM Q3 OPERATING PROFIT AT ABOUT 98 MILLION ZLOTYS, UP 8 PERCENT YOY.PRELIM Q3 EBITDA AT ABOUT 128 MILLION ZLOTYS, UP 9 PERCENT YOY.PRELIM Q3 NET PROFIT DOWN AT 76 MILLION ZLOTYS.  Full Article

Aegon OFE increases its stake in Grupa Kety to 6.24 pct
Friday, 8 Sep 2017 02:54am EDT 

Sept 8 (Reuters) - GRUPA KETY SA ::AEGON OFE INCREASES ITS STAKE IN CO TO 6.24 PERCENT FROM 2.31 PERCENT THROUGH TAKE OVER OF NORDEA OFE STAKE IN CO.  Full Article

Grupa Kety Q2 net profit down at 64.8 mln zlotys
Thursday, 3 Aug 2017 01:37am EDT 

Aug 3 (Reuters) - GRUPA KETY SA ::Q2 NET PROFIT 64.8 MILLION ZLOTYS VERSUS 89.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q2 REVENUE 669.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 568.2 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q2 OPERATING PROFIT 81.4 MILLION ZLOTYS VERSUS 75.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.  Full Article

Grupa Kety SA News

BRIEF-Grupa Kety Units Sign 100 Million Zloty Credit Agreements

* SAYS ITS SUBSIDIARIES SIGN 100 MILLION ZLOTY CREDIT AGREEMENTS WITH MBANK Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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