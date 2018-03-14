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LPP SA (LPPP.WA)

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Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

LPP FY Net Profit Up At 440.9 Mln Zlotys
Wednesday, 14 Mar 2018 12:31am EDT 

March 14 (Reuters) - LPP SA ::FY NET PROFIT 440.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 174.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO .FY REVENUE 7.03 BILLION ZLOTYS VERSUS 6.02 BILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY OPERATING PROFIT 578.4 MILLION ZLOTYS VERSUS 226.4 MILLION ZLOTYS YEAR AGO .FY 2017 GROSS MARGIN AT 52.9 PERCENT, UP 4.2 PERCENTAGE POINTS YEAR-ON-YEAR.FY CAPEX 441 MILLION ZLOTYS, UP 62 PERCENT YEAR-ON-YEAR.FY CAPEX UP DUE TO INVESTMENT EXPENDITURES INCURRED ON DEVELOPMENT OF SHOWROOMS IN POLAND AND ABROAD.AT END-FY 2017 HAD 1,743 STORES VERSUS 1,703 STORES YEAR AGO .AT END-FY 2017 RETAIL SPACE IS AT 1,000.6 SQUARE METRES VERSUS 920.7 SQUARE METRES YEAR AGO.LARGEST SALES GROWTH DYNAMICS WAS RECORDED BY SALES NETWORKS: SINSAY, RESERVED AND MOHITO.IN FEB. LPP REPORTED FY NET PROFIT OF 444 MLN ZLOTYS nEM8Jb9pga.PLANS TO OPEN ABOUT 50 NEW STORES WHICH WILL EXPAND RETAIL SPACE BY ABOUT 10 PERCENT COMPARED WITH 2017.PLANS TO EXPAND ITS ONLINE BUSINESS TO FIVE NEW MARKETS: CROATIA, SLOVENIA, SERBIA, BULGARIA AND UKRAINE IN 2018.PLANT TO ENTER NEW MARKETS THROUGH FRANCHISE IN ISRAEL AND OWN STORES IN SLOVENIA AND KAZAKHSTAN IN 2018.SEES 2018 GROSS MARGIN IN A RANGE OF 54-55 PERCENT.MANAGEMENT PLANS TO PROPOSE FY 2017 DIVIDEND.  Full Article

LPP Prelim Q4 Net Profit At 302 Mln Zlotys
Monday, 19 Feb 2018 01:44am EST 

Feb 19 (Reuters) - LPP SA ::REPORTED ON FRIDAY PRELIM. Q4 NET PROFIT OF 302 MILLION ZLOTYS .PRELIM Q4 REVENUE 2.148 BILLION ZLOTYS, UP 16 PCT YOY .PRELIM Q4 OPERATING PROFIT 373 MILLION ZLOTYS VERSUS 199 MILLION ZLOTYS YEAR AGO .  Full Article

LPP Dec. Revenue 893 Million Zlotys, Up 18% YR/YR
Wednesday, 3 Jan 2018 02:07am EST 

Jan 3 (Reuters) - LPP SA ::REPORTED ON TUESDAY DECEMBER REVENUE OF ABOUT 893 MILLION ZLOTYS, UP ABOUT 18 PERCENT VERSUS YEAR AGO.FY 2017 REVENUE 7.03 BILLION ZLOTYS, UP ABOUT 17 PERCENT VERSUS YEAR AGO.ESTIMATED GROSS MARGIN IN DECEMBER OF ABOUT 56 PERCENT, UP 20 P.P. VERSUS YEAR AGO.AS OF JAN. 2018 IT WILL STOP PUBLICATION OF MONTHLY SALES REPORTS.  Full Article

LPP Signs Investment Credit Agreement For 138.5 Million Zlotys
Thursday, 21 Dec 2017 07:52am EST 

Dec 21 (Reuters) - LPP SA ::SAYS SIGNS INVESTMENT CREDIT AGREEMENT FOR 138.5 MILLION ZLOTYS.SAYS CREDIT TO BE USED TO REFINANCE CONSTRUCTION OF TWO NEW OFFICE BUILDINGS IN GDANSK.  Full Article

LPP Nov. Revenue Up Around 24% YoY
Friday, 1 Dec 2017 07:20am EST 

Dec 1 (Reuters) - LPP SA ::NOV. REVENUE AROUND 602‍​ MILLION ZLOTYS , UP AROUND 24 PERCENT YOY.  Full Article

LPP Q3 net result turns to profit of 85.1 mln zlotys
Monday, 20 Nov 2017 11:30pm EST 

Nov 21(Reuters) - LPP SA ::Q3 NET PROFIT OF 85.1 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 6.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 REVENUE OF 1.81 BILLION ZLOTYS VERSUS 1.49 BILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 OPERATING PROFIT 103.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 4.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.  Full Article

LPP prelim. Q3 net profit at 85 mln zlotys‍​
Friday, 3 Nov 2017 12:50pm EDT 

Nov 3 (Reuters) - LPP SA ::PRELIM. Q3 NET PROFIT 85 MILLION ZLOTYS‍​.PRELIM. Q3 REVENUE 1.81 BILLION ZLOTYS UP 22 PERCENT YOY.PRELIM. Q3 OPERATING PROFIT 103 MILLION ZLOTYS VERSUS 5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.  Full Article

LPP Oct. revenue up 7 pct yoy
Thursday, 2 Nov 2017 05:49am EDT 

Nov 2 (Reuters) - LPP SA ::OCT. REVENUE ‍​AT ABOUT 657 MILLION ZLOTYS , UP 7 PERCENT YOY.OCT. GROSS MARGIN AT ABOUT 61‍​ PERCENT, UP 1 P.P. YOY.  Full Article

LPP plans to spend 1.5 bln zlotys on its chain of stores by end-2020
Friday, 20 Oct 2017 04:00am EDT 

Oct 20 (Reuters) - LPP SA ::INFORMS THAT IT PLANS TO SPEND 1.5 BILLION ZLOTYS ON DEVELOPMENT OF ITS CHAIN OF STORES IN POLAND AND ABROAD.WANTS TO MAINTAIN AND MODERNIZE EXISTING STORES AND TO OPEN NEW ONES.PLANS TO HIRE MORE THAN 1,000 EMPLOYEES BY THE END OF 2018 AND TO INCREASE EXPENSES ON R&D TO ABOUT 200 MILLION ZLOTYS PER YEAR FROM OVER 160 MILLION ZLOTYS PER YEAR NOW.  Full Article

LPP Sept. revenue up 34 pct yoy
Monday, 2 Oct 2017 05:09am EDT 

Oct 2 (Reuters) - LPP SA ::SEPT. REVENUE AROUND 611 MILLION ZLOTYS , UP 34 PERCENT YOY.SEPT. GROSS MARGIN AT AROUND 62 PERCENT, UP 3 P.P. YOY.  Full Article

LPP SA News

BRIEF-Poland's LPP plans to pay out dividend Of 40 zlotys/share for 2017

* POLAND'S LPP SA SAYS PLANS TO PAY OUT DIVIDEND OF 40 ZLOTYS/SHARE FOR 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Agnieszka Barteczko; editing by David Evans)

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Earnings vs. Estimates

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