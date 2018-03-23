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Lubelski Wegiel Bogdanka SA (LWBP.WA)

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27 Apr 2018
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Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Poland's Bogdanka sees 2018 coal output at around 9 mln tonnes
Friday, 23 Mar 2018 08:01am EDT 

WARSAW, March 23 (Reuters) - Lubelski Wegiel Bogdanka :Polish coal miner Bogdanka, a unit of utility Enea <<>>, plans to produce around 9.0 million tonnes of coal in 2018, company says in statement.In 2017, output stood at 9.1 million tonnes.Bogdanka expects prices of coal sold by the company to rise by a few percent in 2018.  Full Article

Bogdanka FY Net Profit Up At 668 Mln Zlotys
Friday, 23 Mar 2018 01:39am EDT 

March 23 (Reuters) - LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA ::FY REVENUE 1.78 BILLION ZLOTYS VERSUS 1.79 BILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY NET PROFIT AT 668 MLN ZLOTYS VERSUS 181.5 MILLION ZLOTYS YEAR ON YEAR.COMPANY'S RESULTS ARE IN LINE WITH REPORTED EARLIER PRELIMINARY RESULTS nFWN1QI188‍​.  Full Article

Bogdanka Appoints Artur Wasil As New CEO As Of March 21
Monday, 19 Mar 2018 12:38pm EDT 

March 19 (Reuters) - LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA ::APPOINTS ARTUR WASIL AS NEW CEO AS OF MARCH 21.  Full Article

Bogdanka Prelim FY Net Profit At 668 Million Zlotys
Wednesday, 28 Feb 2018 11:36am EST 

Feb 28 (Reuters) - LW BOGDANKA SA ::PRELIM FY NET PROFIT AT 668 MILLION ZLOTYS.PRELIM FY EBITDA AT 709 MILLION ZLOTYS.PRELIM FY EBIT AT 847.3 MILLION ZLOTYS.  Full Article

Bogdanka Reaches Agreement With Trade Unions On 5% Increase Of Salaries
Wednesday, 28 Feb 2018 10:11am EST 

Feb 28 (Reuters) - LW BOGDANKA SA ::REACHES AGREEMENT WITH TRADE UNIONS ON INCREASE OF SALARIES BY 5% FROM MARCH 1, 2018.  Full Article

Bogdanka Signs Annex Extending Coal Supplies To Pulawy Till 2022-End
Monday, 26 Feb 2018 07:34am EST 

Feb 26 (Reuters) - BOGDANKA SA ::SIGNS ANNEX TO LONG-TERM AGREEMENT WITH GRUPA AZOTY ZAKLADY AZOTOWE PULAWY SA <<>> FOR SALE OF COAL.ANNEX EXTENDS AGREEMENT TILL 2022-END, CONTRACT VALUE IN 2018-2022 TO AMOUNT TO 577 MILLION ZLOTYS NET.  Full Article

Bogdanka Dismisses Krzysztof Szlaga From CEO Post
Friday, 16 Feb 2018 08:15am EST 

Feb 16 (Reuters) - BOGDANKA ::DISMISSES KRZYSZTOF SZLAGA FROM CEO POST.SLAWOMIR KARLIKOWSKI TO ACT AS CEO.  Full Article

Bogdanka Extends Contract With Energa Elektrownie Ostroleka
Wednesday, 3 Jan 2018 07:47am EST 

Jan 3 (Reuters) - LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA ::EXTENDS CONTRACT WITH ENERGA ELEKTROWNIE OSTROLEKA.CONTRACT VALUE IN YEARS 2018-2022 WILL AMOUNT TO 404 MILLION ZLOTYS.SIGNS ANNEX TO CONTRACT FOR DELIVERIES OF COAL TO ENERGA ELEKTROWNIE OSTROLEKA EXTENDING IT TILL END-2022.  Full Article

Enea says Bogdanka's impairment reversal neutral for results
Wednesday, 13 Dec 2017 01:56am EST 

WARSAW, Dec 13 (Reuters) - Enea ::Polish state-run utility Enea says in a statement that an impairment loss reversal at its subsidiary Bogdanka <<>> will not affect Enea's standalone and consolidated financial results for 2017.Bogdanka said on Tuesday that it planned to reverse an impairment loss from 2015 nFWN1OC0RP.  Full Article

Reversing Impairment Loss To Increase Bogdanka's FY Result By About 400-430 Mln Zlotys
Tuesday, 12 Dec 2017 11:08am EST 

Dec 12 (Reuters) - BOGDANKA ::PLANS REVERSING IMPAIRMENT LOSS FROM 2015.POSITIVE IMPACT ON CO'S FY 2017 NET RESULT OF IMPAIRMENT LOSS REVERSAL IS ESTIMATED AT 400-430 MILLION ZLOTYS.REVERSAL CONCERNS IMPAIRMENT OF ASSETS ABOUT WHICH ONE CO INFORMED IN CURRENT REPORT 9/2016.IN 2015 CO RECOGNIZED IMPAIRMENT LOSS ON FIXED ASSETS IN AMOUNT OF 624.8 MILLION ZLOTYS GROSS.SAYS IMPAIRMENT SHOULD BE REDUCED OR REVERSED COMPLETELY THANKS TO, AMONG OTHERS, PRICE INCREASE OF HARD COAL, REDUCTION OF COAL SUPPLY BY DOMESTIC PRODUCERS AND CO'S FLEXIBLE DEVELOPMENT SCENARIO WHICH ASSUMES COAL PRODUCTION AT THE LEVEL OF ABOUT 9.2 MILLION TONS.  Full Article

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