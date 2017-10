Sept 12 (Reuters) - Orient Refractories Ltd :June quarter PAT 163 million rupees versus profit of 174.5 million rupees year ago.June quarter total revenue 1.53 billion rupees versus 1.43 billion rupees year ago.

May 30 (Reuters) - India's Orient Refractories Ltd :March quarter profit 177 million rupees versus 163.1 million rupees year ago.March quarter total revenue 1.30 billion rupees versus 1.24 billion rupees year ago.Proposed dividend of 2.50 rupees per share.