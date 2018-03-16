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Robyg SA (ROB.WA)

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1 Mar 2018
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Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Robyg To Issue Up To 300 Mln Series PA Bonds
Friday, 16 Mar 2018 01:21pm EDT 

March 19 (Reuters) - ROBYG SA ::SAID ON FRIDAY THE COMPANY RESOLVED TO ISSUE SERIES PA BONDS WITHIN A PROGRAMME FOR UP TO 300 MILLION ZLOTYS .SERIES PA BONDS TO BEAR VARIABLE INTEREST BASED ON WIBOR 6M INCREASED BY MARGIN OF 2.70 PERCENT PER ANNUM .THE COMPANY INFORMED ABOUT PLANS TO ISSUE SERIES PA BONDS ON FEBRUARY 12 nL8N1Q31J9.  Full Article

Robyg FY Net Profit Up At 109.9 Mln Zlotys
Wednesday, 14 Mar 2018 05:44am EDT 

March 14 (Reuters) - ROBYG SA ::FY NET PROFIT 109.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 108.7 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY REVENUE 737.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 517.1 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY OPERATING PROFIT 173.8 MILLION ZLOTYS VERSUS 122.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO .MANAGEMENT PROPOSES FY 2017 DIVIDEND OF 0.30 ZLOTYS PER SHARE .  Full Article

Bricks Acquisitions Announces Mandatory Squeeze-Out For Robyg's Shares
Friday, 2 Mar 2018 05:10am EST 

March 2 (Reuters) - ROBYG SA :BRICKS ACQUISITIONS LIMITED ANNOUNCES MANDATORY SQUEEZE-OUT FOR 5,335,155 SHARES OF ROBYG REPRESENTING AROUND 1.84% OF ROBYG'S SHARE CAPITAL, SAYS INTERMEDIARY PEKAO INVESTMENT BANKING SA.SHARES TO BE PURCHASED AT 4 ZLOTYS PER SHARE.PURCHASE DATE IS SET FOR MARCH 7.FOLLOWING ANNOUNCEMENT OF MANDATORY SQUEEZE-OUT WARSAW STOCK EXCHANGE DECIDES TO SUSPEND TRADING IN ROBYG'S SHARES AS OF TODAY.  Full Article

Robyg's Units Buy CPD's Four Units For 82.00 Mln Zlotys
Monday, 19 Feb 2018 03:49am EST 

Feb 19 (Reuters) - ROBYG SA ::SAID ON FRIDAY ITS UNITS, ROBYG PRAGA INVESTMENT I SP. Z O.O. AND ROBYG CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O., ACQUIRED RIGHTS AND DUTIES OF A GENERAL PARTNER AND A LIMITED PARTNER IN FOUR UNITS OF CPD SA <<>> FOR 82.00 MILLION ZLOTYS.  Full Article

Robyg Considers Issuing Bonds For Total Value Of 200 Mln Zlotys
Tuesday, 13 Feb 2018 03:25am EST 

Feb 13 (Reuters) - ROBYG SA ::SAID ON MONDAY IT IS CONSIDERING ISSUING SERIES PA 5-YEAR BONDS FOR TOTAL VALUE OF UP TO 200 MLN ZLOTYS BY MARCH 29.THE BONDS TO BE ISSUED WITHIN A PROGRAMME FOR UP TO 400 MLN ZLOTYS .  Full Article

Bricks Acquisitions Acquires 98.16 Pct Stake In Robyg
Monday, 12 Feb 2018 01:58am EST 

Feb 12 (Reuters) - ROBYG SA ::SAID ON FRIDAY BRICKS ACQUISITIONS LIMITED HAS ACQUIRED A 98.16 PERCENT STAKE IN THE COMPANY IN THE COURSE OF A TENDER OFFER.  Full Article

Bricks Acquisitions To Buy Over 98% Of Robyg's Shares In Tender
Monday, 5 Feb 2018 03:42am EST 

Feb 5 (Reuters) - ROBYG SA :ENTRIES FOR OVER 98% OF ROBYG'S SHARES HAVE BEEN SUBMITTED IN TENDER OFFER ANNOUNCED BY BRICKS ACQUISITIONS LIMITED, INTERMEDIARY IN TENDER, PEKAO INVESTMENT BANKING, SAYS.BRICKS ACQUISITIONS LIMITED RESOLVES TO BUY ROBYG'S SHARES .ALTHOUGH SOME CONDITIONS, LIKE CHANGES IN SUPERVISORY BOARD AND CONCLUSION OF STRATEGIC AGREEMENT, HAVE NOT BEEN FULFILLED.  Full Article

Tender Offer Price Of 3.55 Zloty/Shr Does Not Reflect Fair Value Of Robyg - Funds
Wednesday, 10 Jan 2018 02:04am EST 

Jan 10 (Reuters) - ROBYG SA ::SAID ON TUESDAY THAT IT RECEIVED LETTER IN WHICH FUNDS THAT ARE THE COMPANY'S SHAREHOLDERS STATED THAT PROPOSED TENDER OFFER PRICE OF 3.55 ZLOTYS PER SHARE DOES NOT REFLECT FAIR VALUE OF THE COMPANY .EACH OF FUNDS DECLARED TO BRICKS ACQUISITIONS LIMITED, TENDERER, THAT IT WOULD NOT SELL THE COMPANY'S SHARES AT 3.55 ZLOTYS PER SHARE.AMONG FUNDS ARE: OFE PZU ZLOTA JESIEN, PKO BP BANKOWY OFE, GENERALI OFE, NATIONALE-NEDERLANDEN OFE, AEGON OFE, ARKA BZ WBK FIO, ARKA PRESTIZ SFIO, CREDIT AGRICOLE FIO AND AVIVA OFE AVIVA BZ WBK.  Full Article

Robyg Does Not Finalise Property Sale For 25 Mln Zlotys
Wednesday, 3 Jan 2018 03:42am EST 

Jan 3 (Reuters) - ROBYG SA ::SAID ON TUESDAY THAT IT HAS NOT FINALISED THE SALE OF THE PROPERTY FOR 25 MILLION ZLOTYS NET.THE CONDITIONS OF THE SALE WERE NOT MET .  Full Article

Robyg: Management Says Tender Offer Price Reflects Fair Vale Of Company
Monday, 11 Dec 2017 12:28am EST 

Dec 11 (Reuters) - ROBYG SA ::ITS MANAGEMENT SAYS THAT THE BRICKS ACQUISITIONS LIMITED OFFER FOR THE COMPANY'S SHARES AT 3.55 ZLOTY PER SHARE REFLECTS THE FAIR VALUE OF THE COMPANY.BRICKS ACQUISITIONS ANNOUNCED ON DEC. 1 THE TENDER OFFER FOR ALL ROBYG SHARES nFWN1O100U.  Full Article

Robyg SA News

BRIEF-Robyg's Units Buy CPD's Four Units For 82.00 Mln Zlotys

* SAID ON FRIDAY ITS UNITS, ROBYG PRAGA INVESTMENT I SP. Z O.O. AND ROBYG CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O., ACQUIRED RIGHTS AND DUTIES OF A GENERAL PARTNER AND A LIMITED PARTNER IN FOUR UNITS OF CPD SA FOR 82.00 MILLION ZLOTYS

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