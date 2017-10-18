Senvion SA (SENG.DE)

Oct 18 (Reuters) - SENVION SA ::DGAP-NEWS: SENVION AND CRRC ZHUZHOU ELECTRIC SIGN STRATEGIC FRAMEWORK CONTRACT FOR GENERATORS.CRRC ZHUZHOU ELECTRIC TO SUPPLY SIGNIFICANT SHARE OF GENERATORS FOR SENVION 3.7M144.CONTRACT COVERS DELIVERY OF GENERATORS FOR NES BASED SENVION 3.XM SERIES.
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Oct 16 (Reuters) - SENVION SA ::SENVION SIGNS TURBINE SUPPLY CONTRACT IN ONTARIO.TURBINE DELIVERY IS PLANNED FOR SUMMER 2018.
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Sept 1 (Reuters) - SENVION SA ::Senvion wins orders totaling 62 megawatts in Austria.
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Aug 14 (Reuters) - TPI Composites Inc :TPI and Senvion sign wind blade supply agreement and cooperate on Rodpack Technology.TPI Composites - Blades will be produced at TPI's facility in Taicang port, Jiangsu province, China with production planned to commence in Q1 2018.TPI Composites Inc - As part of agreement, TPI will establish high-volume, high-quality, low-cost supply of rodpack from its operations in China.
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Aug 11 (Reuters) - SENVION SA ::SENVION'S H1 RESULTS ON TARGET.H1 FIRM ORDERS INCREASED 70% YEAR ON YEAR TO EUR 940 MILLION.H1 REVENUES AMOUNT TO EUR 830 MILLION IN LINE WITH GUIDANCE.ADJUSTED EBITDA EUR 62 MILLION IN H1, WITH A MARGIN OF 7.4%.REVENUE GUIDANCE FOR 2017 ADJUSTED TO EUR 1.9 - 1.95 BN AFTER FINANCIAL CLOSE FOR 299 MW CHILE CONTRACT WAS ACHIEVED.
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Aug 9 (Reuters) - SENVION SA ::DGAP-ADHOC: SENVION S.A.: FINANCIAL CLOSE FOR SENVION'S 299 MW CHILE CONTRACT; REVENUE GUIDANCE ADJUSTED.COMPLETION OF PROJECTS IS NOW SCHEDULED FOR 2018.FORECAST REVENUES WILL PARTLY SHIFT TO 2018 LEADING TO AN ADJUSTED REVENUE GUIDANCE FOR 2017 OF EUR 1.9 - 1.95 BILLION.IN H1 2017, SENVION HAD FIRM ORDER INTAKE OF EUR 940 MILLION, 70 % HIGHER COMPARED TO H1 2016 WITHOUT INCLUDING ORDER IN CHILE.
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July 19 (Reuters) - SENVION SA ::SENVION WINS FIRST ORDER IN CROATIA.CONTRACT IS PART OF SENVION ORDER BOOK AS OF JUNE END.HAS SIGNED A CONTRACT WITH CROATIAN "VJETROELEKTRANA ORJAK" FOR DELIVERY OF FIVE TURBINES FOR GREDA WIND FARM.INSTALLATION OF TURBINES IS PLANNED TO TAKE PLACE IN FIRST HALF OF 2018.
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June 22 (Reuters) - SENVION SA ::DGAP-NEWS: SENVION CONVERTS 42 MW SERBIAN CONTRACT INTO FIRM ORDER SUCCESSFUL STRATEGY TO ENTER NEW MARKETS.INSTALLATION IS PLANNED TO TAKE PLACE IN FIRST HALF OF 2018, AHEAD OF SCHEDULE.
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June 16 (Reuters) - SENVION SA ::DGAP-NEWS: SENVION ANNOUNCES CHAIRMAN TRANSITION.STEVEN HOLLIDAY HAS JOINED SUPERVISORY BOARD AS ITS NEW CHAIRMAN EFFECTIVE JUNE 15, 2017.STEVEN HOLLIDAY TO FOLLOW STEFAN KOWSKI WHO STEPPED DOWN AS CHAIRMAN AND RETIRED FROM SUPERVISORY BOARD FOLLOWING AGM ON 31 MAY 2017.
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June 14 (Reuters) - SENVION SA ::SENVION SIGNS EXCLUSIVITY AGREEMENT FOR THE FIRST OFFSHORE WIND FARM IN THE MEDITERRANEAN SEA.APPOINTED BY BELEOLICO SRL, A BELENERGIA S.A. AFFILIATE, AS SUPPLIER FOR TARANTO WIND FARM.DELIVERY AND INSTALLATION OF TURBINES IS CURRENTLY PLANNED IN SUMMER 2018, WHILE THEIR COMMISSIONING IS EXPECTED TO TAKE PLACE IN AUTUMN 2018.
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