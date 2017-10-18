Edition:
United States

Senvion SA (SENG.DE)

SENG.DE on Xetra

11.74EUR
20 Oct 2017
Change (% chg)

€0.03 (+0.26%)
Prev Close
€11.71
Open
€11.66
Day's High
€11.80
Day's Low
€11.56
Volume
10,336
Avg. Vol
36,663
52-wk High
€16.71
52-wk Low
€10.53

Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Senvion and CRRC Zhuzhou Electric sign framework contract
Wednesday, 18 Oct 2017 05:30am EDT 

Oct 18 (Reuters) - SENVION SA ::DGAP-NEWS: SENVION AND CRRC ZHUZHOU ELECTRIC SIGN STRATEGIC FRAMEWORK CONTRACT FOR GENERATORS.‍CRRC ZHUZHOU ELECTRIC TO SUPPLY SIGNIFICANT SHARE OF GENERATORS FOR SENVION 3.7M144​.‍CONTRACT COVERS DELIVERY OF GENERATORS FOR NES BASED SENVION 3.XM SERIES​.  Full Article

Senvion signs turbine supply contract in Ontario
Monday, 16 Oct 2017 03:45am EDT 

Oct 16 (Reuters) - SENVION SA ::SENVION SIGNS TURBINE SUPPLY CONTRACT IN ONTARIO.‍TURBINE DELIVERY IS PLANNED FOR SUMMER 2018​.  Full Article

Senvion wins orders totaling 62 megawatts in Austria
Friday, 1 Sep 2017 05:55am EDT 

Sept 1 (Reuters) - SENVION SA ::Senvion wins orders totaling 62 megawatts in Austria.  Full Article

TPI and Senvion sign wind blade supply agreement and cooperate on Rodpack Technology
Monday, 14 Aug 2017 07:30am EDT 

Aug 14 (Reuters) - TPI Composites Inc :TPI and Senvion sign wind blade supply agreement and cooperate on Rodpack Technology.TPI Composites - Blades will be produced at TPI's facility in Taicang port, Jiangsu province, China with production planned to commence in Q1 2018.TPI Composites Inc - ‍As part of agreement, TPI will establish high-volume, high-quality, low-cost supply of rodpack from its operations in China​.  Full Article

Senvion H1 ‍adj. EBITDA at EUR 62 mln
Friday, 11 Aug 2017 02:00am EDT 

Aug 11 (Reuters) - SENVION SA ::SENVION'S H1 RESULTS ON TARGET.‍H1 FIRM ORDERS INCREASED 70% YEAR ON YEAR TO EUR 940 MILLION​.‍H1 REVENUES AMOUNT TO EUR 830 MILLION IN LINE WITH GUIDANCE​.‍ADJUSTED EBITDA EUR 62 MILLION IN H1, WITH A MARGIN OF 7.4%​.‍REVENUE GUIDANCE FOR 2017 ADJUSTED TO EUR 1.9 - 1.95 BN AFTER FINANCIAL CLOSE FOR 299 MW CHILE CONTRACT WAS ACHIEVED​.  Full Article

Senvion adjusts 2017 revenue guidance
Wednesday, 9 Aug 2017 04:02am EDT 

Aug 9 (Reuters) - SENVION SA ::DGAP-ADHOC: SENVION S.A.: FINANCIAL CLOSE FOR SENVION'S 299 MW CHILE CONTRACT; REVENUE GUIDANCE ADJUSTED.‍COMPLETION OF PROJECTS IS NOW SCHEDULED FOR 2018​.‍FORECAST REVENUES WILL PARTLY SHIFT TO 2018 LEADING TO AN ADJUSTED REVENUE GUIDANCE FOR 2017 OF EUR 1.9 - 1.95 BILLION​.IN H1 2017, SENVION HAD FIRM ORDER INTAKE OF EUR 940 MILLION, 70 % HIGHER COMPARED TO H1 2016 WITHOUT INCLUDING ORDER IN CHILE.  Full Article

Senvion wins first order in Croatia
Wednesday, 19 Jul 2017 04:18am EDT 

July 19 (Reuters) - SENVION SA ::SENVION WINS FIRST ORDER IN CROATIA.‍CONTRACT IS PART OF SENVION ORDER BOOK AS OF JUNE END​.‍HAS SIGNED A CONTRACT WITH CROATIAN "VJETROELEKTRANA ORJAK" FOR DELIVERY OF FIVE TURBINES FOR GREDA WIND FARM​.‍INSTALLATION OF TURBINES IS PLANNED TO TAKE PLACE IN FIRST HALF OF 2018​.  Full Article

Senvion converts 42 MW Serbian contract into firm order
Thursday, 22 Jun 2017 05:00am EDT 

June 22 (Reuters) - SENVION SA ::DGAP-NEWS: SENVION CONVERTS 42 MW SERBIAN CONTRACT INTO FIRM ORDER SUCCESSFUL STRATEGY TO ENTER NEW MARKETS.‍INSTALLATION IS PLANNED TO TAKE PLACE IN FIRST HALF OF 2018, AHEAD OF SCHEDULE​.  Full Article

Senvion: Steven Holliday new chairman of supervisory board
Friday, 16 Jun 2017 04:00am EDT 

June 16 (Reuters) - SENVION SA ::DGAP-NEWS: SENVION ANNOUNCES CHAIRMAN TRANSITION.‍STEVEN HOLLIDAY HAS JOINED SUPERVISORY BOARD AS ITS NEW CHAIRMAN EFFECTIVE JUNE 15, 2017​.‍STEVEN HOLLIDAY TO FOLLOW STEFAN KOWSKI WHO STEPPED DOWN AS CHAIRMAN AND RETIRED FROM SUPERVISORY BOARD FOLLOWING AGM ON 31 MAY 2017​.  Full Article

Senvion signs exclusivity agreement for first offshore wind farm in Mediterranean Sea
Wednesday, 14 Jun 2017 06:59am EDT 

June 14 (Reuters) - SENVION SA ::SENVION SIGNS EXCLUSIVITY AGREEMENT FOR THE FIRST OFFSHORE WIND FARM IN THE MEDITERRANEAN SEA.‍APPOINTED BY BELEOLICO SRL, A BELENERGIA S.A. AFFILIATE, AS SUPPLIER FOR TARANTO WIND FARM​.‍DELIVERY AND INSTALLATION OF TURBINES IS CURRENTLY PLANNED IN SUMMER 2018, WHILE THEIR COMMISSIONING IS EXPECTED TO TAKE PLACE IN AUTUMN 2018​.  Full Article

Senvion SA News

Photo

Wind turbine tie-ups under pressure as sector awaits more deals

FRANKFURT A sell-off in shares of recently merged wind turbine makers highlights the growing speed at which competition in the sector is heating up, raising expectations for more deals in the quest for scale.

» More SENG.DE News

Earnings vs. Estimates

» More Financials