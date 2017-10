Srikalahasthi Pipes Ltd (SRIK.NS)

Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Srikalahasthi Pipes gets shareholders' nod for re-appointing Mayank Kejriwal as MD

India's Srikalahasthi Pipes June-qtr profit falls

Aug 10 (Reuters) - Srikalahasthi Pipes Ltd ::June quarter profit 364.4 million rupees versus 429.7 million rupees year ago.June quarter total income 4.47 billion rupees versus 2.92 billion rupees year ago.

India's Srikalahasthi Pipes March-qtr profit falls

May 12 (Reuters) - Srikalahasthi Pipes Ltd :March quarter net profit 311.9 million rupees versus 454.7 million rupees year ago.March quarter total income 4.44 billion rupees versus 3.29 billion rupees year ago.

Srikalahasthi Pipes resumes production of mini blast furnace

Srikalahasthi Pipes June-qtr profit rises

Srikalahasthi Pipes Ltd : June-quarter net profit 429.7 million rupees versus 345.3 million rupees last year . June-quarter net sales 2.79 billion rupees versus 2.56 billion rupees last year .