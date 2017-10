Aug 8 (Reuters) - Timken India Ltd ::June quarter net profit after tax 219.2 million rupees versus 283.5 million rupees year ago.June quarter net sales 3.18 billion rupees versus 3 billion rupees year ago.

Timken India Ltd : Timken India Ltd - dec quarter net profit 132.8 million rupees versus profit204.2 million rupees year ago .Timken India Ltd - dec quarter net sales 2.42 billion rupees versus 2.64 billion rupees year ago.