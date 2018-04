Latest Key Developments (Source: Significant Developments)

Trakcja PRKiI CEO Leaves On April 27

April 27 (Reuters) - Trakcja PRKiI SA ::UPDATES ON CEO JAROSLAW TOMASZEWSKI DEPARTURE, HE IS TO ACT AS CEO TILL APRIL 27.

Trakcja PRKiI Unit In Consortium Signs EUR 23.9 Mln Net Deal

April 10 (Reuters) - TRAKCJA PRKII SA ::ITS UNIT AB KAUNO TILTAI SIGNS CONTRACT FOR CONSTRUCTION WORKS.DEAL SIGNED IN CONSORTIUM, TOTAL DEAL NET VALUE AT EUR 23.9 MILLION.AB KAUNO TILTAI TO GET ABOUT 17 MILLION EUROS FOR ITS WORKS.

Trakcja PRKiI Net Profit Down At 31.4 Million Zlotys

March 28 (Reuters) - Trakcja PRKiI SA ::FY NET PROFIT 31.4 MILLION ZLOTYS VERSUS 54.7 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY REVENUE 1.37 BILLION ZLOTYS VERSUS 1.38 BILLION ZLOTYS YEAR AGO.FY OPERATING PROFIT 38.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 73.8 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.

Trakcja PRKiI: Jaroslaw Tomaszewski Resigns From CEO Post As Of June 30

March 9 (Reuters) - TRAKCJA PRKII SA ::JAROSLAW TOMASZEWSKI RESIGNS FROM CEO POST AS OF JUNE 30, 2018 .RESIGNATION IS DUE TO LACK OF AGREEMENT ON TERMS OF CEO'S REMUNERATION WITH SUPERVISORY BOARD.

Trakcja PRKiI In Consortium Signs 45.3 Mln Zloty Net Deal

Jan 23 (Reuters) - TRAKCJA PRKII SA ::IN CONSORTIUM SIGNS A 45.3 MILLION ZLOTY NET DEAL.UNDER THE DEAL CO ALONG WITH AB KAUNO TILTAI TO UNDERTAKE CONSTRUCTION WORKS IN GORZOW WIELKOPOLSKI, INCLUDING RECONSTRUCTION OF TRAMWAYS AND PLATFORMS.

Trakcja PRKiI Unit In Consortium Signs EUR 30.5 Mln Net Contract

Nov 29 (Reuters) - Trakcja Prkii SA ::ITS UNIT AB KAUNO TILTAI AS PART OF THE CONSORTIUM SIGNS CONTRACT FOR ROAD CONSTRUCTION WORKS‍​.TOTAL NET VALUE OF THE CONTRACT IS EUR 30.5 MILLION, THE PART OF AB KAUNO TILTAI NOT YET KNOWN.

Trakcja PRKiI Q3 net profit falls to 7.1 mln zlotys

Nov 15 (Reuters) - TRAKCJA PRKII SA ::SAID ON TUESDAY THAT ITS Q3 REVENUE WAS 412.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 408.7 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 OPERATING PROFIT WAS 8.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 34.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 NET PROFIT WAS 7.1 MILLION ZLOTYS VERSUS 28.1 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.

Trakcja PRKiI Q3 estimated net profit of 7.2 mln zlotys

Oct 30 (Reuters) - TRAKCJA PRKII SA ::REPORTED ON FRIDAY ESTIMATED Q3 REVENUE OF 412.1 MILLION ZLOTYS AND NET PROFIT OF 7.2 MILLION ZLOTYS.SAID ITS ORDER PORTFOLIO AT END OF SEPT. WAS ABOUT 2.0 BILLION ZLOTYS, UP ABOUT 45% VERSUS YEAR AGO.

Trakcja PRKiI H1 net profit down at 0.9 million zlotys

Aug 31 (Reuters) - TRAKCJA PRKII SA ::.

Trakcja PRKiI signs 417.5 mln zloty net deal with PKP PLK

Aug 16 (Reuters) - TRAKCJA PRKII SA :SIGNS 417.5 MILLION ZLOTY NET DEAL WITH PKP PLK SA FOR PROJECT AND CONSTRUCTION OF RAILWAY.