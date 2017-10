Aug 8 (Reuters) - Vesuvius India Ltd ::June quarter net profit 271.8 million rupees versus profit 239.4 million rupees year ago.June quarter total income 2.63 billion rupees versus 2.31 billion rupees year ago.

Vesuvius India Ltd : Dec quarter net profit 192.9 million rupees versus 735.9 million rupees year ago .Dec quarter net sales 2.11 billion rupees versus 6.98 billion rupees year ago.

Vesuvius India Ltd : Sept quarter net profit 254.6 mln rupees versus profit 202.1 million rupees year ago .Sept quarter net sales 2.22 bln rupees versus 1.80 billion rupees year ago.