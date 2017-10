VST Industries Ltd (VSTI.NS)

Aug 2 (Reuters) - VST Industries Ltd ::June quarter PAT 397.9 million rupees versus 437.2 million rupees year ago.June quarter total income from operations 5.68 billion rupees versus 5.93 billion rupees year ago.

April 18 (Reuters) - VST Industries Ltd :VST Industries Ltd - March quarter net profit 451 million rupees versus profit 1.53 bln rupees year ago.VST Industries Ltd - March quarter net sales 2.27 billion rupees versus 8.79 billion rupees year ago.VST Industries Ltd says recommended dividend of 75 rupees/ share.