Sun Hung Kai Properties Ltd (0016.HK)

Sales and Profit Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

Earnings and Dividend Figures in Hong Kong Dollar (HKD)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Jun-17 17 88,830.60 106,856.00 79,774.40 -- Year Ending Jun-18 17 100,046.00 131,922.00 71,993.00 100,752.00 Year Ending Jun-19 18 104,498.00 122,032.00 66,866.20 116,524.00 Earnings (per share) Year Ending Jun-17 20 8.86 9.57 7.56 -- Year Ending Jun-18 20 10.19 11.67 8.56 9.50 Year Ending Jun-19 20 10.97 12.78 7.84 10.67 LT Growth Rate (%) 3 3.66 8.10 -4.71 12.29