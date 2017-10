Nippon Suisan Kaisha Ltd (1332.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Mar-17 3 628,833.00 641,000.00 617,500.00 -- Year Ending Mar-18 3 655,167.00 661,500.00 646,000.00 659,967.00 Year Ending Mar-19 4 667,625.00 673,500.00 660,000.00 675,967.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 3 45.73 48.20 42.80 -- Year Ending Mar-18 3 60.77 67.42 50.40 55.27 Year Ending Mar-19 4 57.24 59.40 53.00 59.70