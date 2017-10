Inpex Corp (1605.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 228,613.00 250,815.00 206,411.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 209,384.00 230,943.00 187,826.00 -- Year Ending Mar-17 9 848,313.00 917,546.00 745,667.00 -- Year Ending Mar-18 10 873,020.00 962,761.00 793,000.00 967,836.00 Year Ending Mar-19 10 1,046,770.00 1,232,750.00 875,000.00 1,218,860.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 2.90 2.90 2.90 -- Quarter Ending Mar-18 1 6.91 6.91 6.91 -- Year Ending Mar-17 9 31.90 37.70 18.45 -- Year Ending Mar-18 11 37.37 42.90 29.75 41.07 Year Ending Mar-19 10 59.97 94.08 35.50 77.60