Obayashi Corp (1802.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 535,102.00 536,803.00 531,700.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 515,000.00 515,000.00 515,000.00 -- Year Ending Mar-17 12 1,869,110.00 1,880,000.00 1,859,700.00 -- Year Ending Mar-18 11 1,914,110.00 1,963,000.00 1,865,000.00 1,921,130.00 Year Ending Mar-19 11 1,938,100.00 2,005,000.00 1,838,000.00 1,937,830.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 31.26 31.26 31.26 -- Quarter Ending Mar-18 2 33.32 36.80 29.84 -- Year Ending Mar-17 12 124.65 131.00 111.30 -- Year Ending Mar-18 11 136.59 147.00 121.10 102.13 Year Ending Mar-19 11 134.10 148.20 113.82 102.40 LT Growth Rate (%) 2 -3.15 5.29 -11.59 -1.89