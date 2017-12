Country Garden Holdings Company Ltd (2007.HK)

Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 25 211,691.00 241,400.00 166,056.00 145,065.00 Year Ending Dec-18 25 291,962.00 364,896.00 203,146.00 175,427.00 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 25 0.84 0.96 0.66 0.57 Year Ending Dec-18 25 1.17 1.67 0.75 0.67 LT Growth Rate (%) 3 32.03 46.08 20.00 16.60