Sunny Optical Technology Group Co Ltd (2382.HK)

Sales and Profit Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

Earnings and Dividend Figures in China Yuan Renminbi (CNY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Year Ending Dec-17 39 23,151.40 25,035.00 21,737.00 17,157.40 Year Ending Dec-18 38 31,674.40 36,712.00 25,264.30 19,803.00 Earnings (per share) Year Ending Dec-17 40 2.42 2.69 1.93 1.41 Year Ending Dec-18 39 3.54 4.18 2.51 1.76 LT Growth Rate (%) 3 57.56 64.68 44.90 32.10