DeNA Co Ltd (2432.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 8 32,661.60 35,800.00 31,010.00 -- Quarter Ending Jun-18 2 37,258.00 39,462.00 35,054.00 48,501.50 Year Ending Mar-17 17 143,351.00 149,327.00 139,730.00 -- Year Ending Mar-18 14 142,603.00 150,000.00 132,000.00 176,921.00 Year Ending Mar-19 15 152,165.00 195,000.00 129,700.00 189,811.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 5 10.58 22.76 -3.05 -- Quarter Ending Jun-18 1 37.84 37.84 37.84 58.76 Year Ending Mar-17 15 202.63 223.93 120.43 -- Year Ending Mar-18 16 126.79 144.70 97.40 172.54 Year Ending Mar-19 16 154.25 235.70 94.70 209.39 LT Growth Rate (%) 1 -10.52 -10.52 -10.52 50.05