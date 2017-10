Kirin Holdings Co Ltd (2503.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 508,330.00 528,052.00 493,537.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 498,475.00 498,475.00 498,475.00 -- Year Ending Dec-17 13 1,974,980.00 2,099,360.00 1,951,640.00 2,090,830.00 Year Ending Dec-18 14 1,960,100.00 2,067,000.00 1,880,000.00 2,113,410.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 7.48 7.48 7.48 -- Quarter Ending Mar-18 1 27.92 27.92 27.92 -- Year Ending Dec-17 15 130.21 162.53 99.72 81.84 Year Ending Dec-18 15 112.79 147.85 85.50 90.76 LT Growth Rate (%) 1 -7.10 -7.10 -7.10 --