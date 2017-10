Japan Tobacco Inc (2914.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 4 532,178.00 559,612.00 504,000.00 534,700.00 Quarter Ending Mar-18 2 538,912.00 555,925.00 521,900.00 -- Year Ending Dec-17 19 2,142,710.00 2,238,320.00 2,049,670.00 2,208,350.00 Year Ending Dec-18 19 2,232,380.00 2,430,240.00 2,132,000.00 2,285,970.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 40.33 40.65 39.73 45.02 Quarter Ending Mar-18 2 61.93 63.78 60.08 -- Year Ending Dec-17 19 228.85 238.42 219.76 237.66 Year Ending Dec-18 20 246.97 292.85 222.21 257.90 LT Growth Rate (%) 3 3.11 3.71 2.71 1.25