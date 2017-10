Toyobo Co Ltd (3101.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 90,214.50 92,700.00 87,729.00 -- Quarter Ending Mar-18 2 92,145.00 93,200.00 91,090.00 -- Year Ending Mar-17 4 333,750.00 343,000.00 327,000.00 -- Year Ending Mar-18 5 340,946.00 350,200.00 331,000.00 360,500.00 Year Ending Mar-19 5 355,398.00 360,000.00 348,000.00 370,225.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 4 113.75 116.00 113.00 -- Year Ending Mar-18 5 165.62 198.00 146.40 162.00 Year Ending Mar-19 5 173.52 192.00 154.00 180.50