Nissan Chemical Industries Ltd (4021.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 3 57,887.30 59,731.00 54,900.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 57,783.30 62,100.00 52,000.00 -- Year Ending Mar-17 5 181,520.00 186,600.00 177,000.00 -- Year Ending Mar-18 4 190,200.00 191,900.00 187,500.00 193,357.00 Year Ending Mar-19 6 201,083.00 214,000.00 189,000.00 201,500.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 59.19 59.19 59.19 -- Quarter Ending Mar-18 2 65.73 81.66 49.80 -- Year Ending Mar-17 5 150.83 154.80 144.60 -- Year Ending Mar-18 4 176.63 184.68 171.30 164.40 Year Ending Mar-19 6 191.60 206.04 178.60 177.45