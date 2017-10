Kao Corp (4452.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 3 401,267.00 405,000.00 396,700.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 380,750.00 380,750.00 380,750.00 -- Year Ending Dec-17 16 1,482,390.00 1,517,980.00 1,461,000.00 1,551,490.00 Year Ending Dec-18 18 1,541,580.00 1,583,700.00 1,499,100.00 1,617,340.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 91.04 91.04 91.04 -- Quarter Ending Mar-18 1 78.47 78.47 78.47 -- Year Ending Dec-17 17 279.61 287.47 257.04 269.59 Year Ending Dec-18 19 302.08 323.10 272.50 286.71 LT Growth Rate (%) 3 8.31 10.40 7.23 13.33