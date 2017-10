Konica Minolta Inc (4902.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 6 285,819.00 310,000.00 276,000.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 236,146.00 236,146.00 236,146.00 230,896.00 Year Ending Mar-17 17 993,264.00 1,034,800.00 950,000.00 -- Year Ending Mar-18 13 991,869.00 1,041,300.00 976,523.00 1,032,240.00 Year Ending Mar-19 14 1,022,790.00 1,090,500.00 968,300.00 1,066,100.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 4 17.84 18.70 15.90 -- Quarter Ending Mar-18 3 20.36 26.80 12.17 -- Year Ending Mar-17 18 69.67 77.64 59.40 -- Year Ending Mar-18 14 58.18 67.00 44.40 78.09 Year Ending Mar-19 15 68.12 82.01 42.40 82.06 LT Growth Rate (%) 3 6.04 10.40 3.74 8.40