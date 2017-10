Bridgestone Corp (5108.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 6 993,934.00 1,037,050.00 947,000.00 968,397.00 Quarter Ending Mar-18 1 892,261.00 892,261.00 892,261.00 -- Year Ending Dec-17 16 3,652,640.00 3,736,070.00 3,535,920.00 3,506,190.00 Year Ending Dec-18 16 3,783,100.00 3,951,000.00 3,590,000.00 3,607,720.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 3 105.25 127.51 86.20 127.30 Quarter Ending Mar-18 1 101.76 101.76 101.76 -- Year Ending Dec-17 17 388.22 422.65 355.30 373.56 Year Ending Dec-18 17 429.98 471.07 371.20 390.23 LT Growth Rate (%) 2 10.27 10.87 9.67 2.70