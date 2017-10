Tokai Carbon Co Ltd (5301.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Dec-17 1 25,916.00 25,916.00 25,916.00 -- Quarter Ending Mar-18 1 29,500.00 29,500.00 29,500.00 -- Year Ending Dec-17 4 99,599.20 104,797.00 94,500.00 94,000.00 Year Ending Dec-18 4 130,683.00 156,432.00 101,500.00 96,500.00 Earnings (per share) Quarter Ending Dec-17 1 10.54 10.54 10.54 -- Quarter Ending Mar-18 1 17.83 17.83 17.83 -- Year Ending Dec-17 4 46.96 51.30 42.70 15.00 Year Ending Dec-18 4 77.58 103.00 41.30 18.80