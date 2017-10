NGK Insulators Ltd (5333.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 107,841.00 110,555.00 106,455.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 110,400.00 110,400.00 110,400.00 -- Year Ending Mar-17 10 400,650.00 403,900.00 396,600.00 -- Year Ending Mar-18 9 437,622.00 444,000.00 429,400.00 433,110.00 Year Ending Mar-19 10 461,840.00 478,000.00 448,800.00 458,288.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 1 6.57 6.57 6.57 -- Quarter Ending Jun-18 1 44.09 44.09 44.09 -- Year Ending Mar-17 10 112.79 120.65 106.90 -- Year Ending Mar-18 9 153.48 161.10 140.50 163.10 Year Ending Mar-19 10 173.58 181.88 158.20 182.88 LT Growth Rate (%) 3 23.58 29.70 20.03 13.04