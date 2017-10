Mitsubishi Materials Corp (5711.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 361,600.00 403,700.00 343,700.00 -- Quarter Ending Mar-18 5 412,962.00 430,000.00 395,000.00 -- Year Ending Mar-17 8 1,336,800.00 1,413,600.00 1,300,000.00 -- Year Ending Mar-18 9 1,547,610.00 1,590,000.00 1,507,500.00 1,341,370.00 Year Ending Mar-19 9 1,598,490.00 1,714,000.00 1,514,900.00 1,347,440.00 Earnings (per share) Quarter Ending Mar-18 1 62.30 62.30 62.30 -- Year Ending Mar-17 8 222.51 274.70 183.20 -- Year Ending Mar-18 9 266.22 307.70 241.20 251.76 Year Ending Mar-19 9 316.43 366.50 282.50 310.23