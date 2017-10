Fujikura Ltd (5803.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 2 169,000.00 169,500.00 168,500.00 -- Quarter Ending Mar-18 3 176,767.00 178,000.00 175,000.00 -- Year Ending Mar-17 6 654,553.00 671,120.00 635,500.00 -- Year Ending Mar-18 7 704,700.00 710,000.00 696,100.00 692,472.00 Year Ending Mar-19 7 725,243.00 741,000.00 708,400.00 713,296.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 6 41.33 47.70 35.10 -- Year Ending Mar-18 7 71.75 73.60 68.36 53.85 Year Ending Mar-19 7 80.63 85.20 76.07 61.76 LT Growth Rate (%) 1 8.40 8.40 8.40 10.36