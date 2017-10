Toyo Seikan Group Holdings Ltd (5901.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 1 186,300.00 186,300.00 186,300.00 -- Year Ending Mar-17 2 774,400.00 779,500.00 769,300.00 -- Year Ending Mar-18 1 784,400.00 784,400.00 784,400.00 766,900.00 Year Ending Mar-19 1 793,600.00 793,600.00 793,600.00 765,500.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 2 83.07 98.60 67.53 -- Year Ending Mar-18 1 80.84 80.84 80.84 95.64 Year Ending Mar-19 1 71.97 71.97 71.97 93.70 LT Growth Rate (%) 1 7.20 7.20 7.20 26.30