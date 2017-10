Amada Holdings Co Ltd (6113.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 4 84,225.50 91,900.00 76,872.00 -- Quarter Ending Jun-18 1 60,000.00 60,000.00 60,000.00 56,500.00 Year Ending Mar-17 10 278,219.00 292,000.00 271,000.00 -- Year Ending Mar-18 10 291,538.00 300,000.00 284,000.00 285,712.00 Year Ending Mar-19 10 304,565.00 318,000.00 300,000.00 300,333.00 Earnings (per share) Year Ending Mar-17 10 60.94 65.70 56.10 -- Year Ending Mar-18 10 76.87 83.41 71.40 67.16 Year Ending Mar-19 10 82.80 96.54 72.59 74.46 LT Growth Rate (%) 1 8.40 8.40 8.40 0.92