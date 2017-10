Yaskawa Electric Corp (6506.T)

Sales and Profit Figures in Japanese Yen (JPY)

Earnings and Dividend Figures in Japanese Yen (JPY)

# of Estimates Mean High Low 1 Year

Ago SALES (in millions) Quarter Ending Mar-17 11 110,478.00 115,300.00 104,430.00 -- Quarter Ending May-18 1 112,500.00 112,500.00 112,500.00 -- Year Ending Mar-17 19 395,727.00 401,000.00 389,109.00 -- Year Ending Feb-18 17 450,944.00 473,000.00 432,096.00 -- Year Ending Feb-19 17 490,662.00 524,000.00 456,971.00 -- Earnings (per share) Quarter Ending Mar-17 4 21.61 25.46 14.20 -- Quarter Ending May-18 1 47.88 47.88 47.88 -- Year Ending Mar-17 20 76.95 84.12 65.30 -- Year Ending Feb-18 18 139.07 165.23 109.06 -- Year Ending Feb-19 18 164.24 195.30 121.05 -- LT Growth Rate (%) 1 46.78 46.78 46.78 2.93